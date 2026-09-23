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川普在聯國訓斥CNN記者 「你不該報導我」

記者胡玉立、編譯周辰陽／綜合報導
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川普總統上周禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮後，總統電視採訪團...
川普總統上周禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮後，總統電視採訪團21日宣布暫停採訪；白宮當晚推出自有的24小時影音頻道「川普電視」(Trump TV)。(截自白宮 X帳號)

川普總統18日宣布禁止CNN等三家新聞媒體進入白宮；禁令風波延燒之際，22日川普在紐約聯合國總部看到CNN白宮首席記者柯林斯(Kaitlan Collins)也在場提問，立即說：「我很驚訝CNN竟在這裡報導我。」柯林斯回道：「是聯合國允許我們進來的。」川普答道：「你不該在這裡報導我」，「你們說過你們不打算報導我。你不該報導我。」隨後柯林斯兩次重複問題，川普置之不理。

華盛頓郵報及路透報導，CNN並未表示將停止報導川普及其政府。CNN、MS NOW及Politico三家媒體21日控告川普政府僅因其報導內容便下令禁止記者進入白宮，違反憲法第一修正案。華府聯邦法官凱利(Timothy Kelly)將於23日聽取司法部與三家媒體辯論，決定是否叫停禁令。

川普22日在紐約答覆記者詢問時表示，凱利「這位法官並非特別公正」，但若法官推翻禁令，他將允許這三家媒體重返白宮。凱利2017年由川普任命，2018年曾裁決恢復時任CNN記者阿科斯塔(Jim Acosta)的白宮採訪證。

川普還堅稱自己有權把這些媒體趕出去；他說：「我談論的是國家安全，我認為我們有權清除假新聞。要知道，那是假新聞。」

除了三家被禁媒體提告外，白宮電視採訪團21日也宣布暫停採訪，拒絕在CNN原定輪值時另找媒體代班；白宮當晚也推出自有的24小時影音頻道「川普電視：精華頻道」(Trump TV : The Essentials Station)。

新聞周刊報導，「川普電視」直播網頁將提供政府影片、總統重要談話及其他精華內容，並即時串流更新，已於美東時間21日晚間7時上線。白宮當天一整天透過社群媒體預告新服務即將上線，包括發布影片暗示有新事物即將登場，並宣傳這是一個可以「在同一個地方觀看川普政府所有重大時刻」的平台

白宮另一則官方貼文則敦促民眾下載「白宮」App，稱可「即時取得最新消息，並將現場活動直播直接串流到你的手機上。不受雜音干擾，只提供最重要的新聞——直接來自川普政府」。

這兩則貼文都引發外界指責，稱其做法形同「國營媒體」。

有人批評道：「這簡直像北韓那種鬼東西」、「所以，這就是國營媒體。川普才是共產主義者」。還有人開玩笑的寫道，「老兄，我們只想要便宜一點的汽油」。

精華 FAQ

  • 川普看到CNN白宮首席記者柯林斯提問後，先說對CNN出現在現場感到驚訝，接著強調她「不該報導我」，並重申對方先前說過不打算報導自己。

  • CNN、MS NOW與Politico認為，白宮只因報導內容就禁止記者進入，已侵犯憲法第一修正案保障的新聞自由，因此向法院提起訴訟，要求撤銷禁令。

  • 白宮推出24小時影音頻道與官方App，主打提供政府影片和總統訊息，但外界批評它只播川普政府想傳達的內容，做法像國營媒體，恐影響資訊多元性。

川普 聯合國 白宮

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