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川普要設「AI沙皇」貝森特傳可能再兼新職

編譯季晶晶／綜合外電
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美國財政部長貝森特有可能兼任川普政府「AI沙皇」一職。(路透)
美國財政部長貝森特有可能兼任川普政府「AI沙皇」一職。(路透)

美國財政部貝森特（Scott Bessent）可能再添新職，成為總統川普（Donald Trump）的新任人工智慧事務（AI）負責人。

路透報導，一名熟悉相關討論的消息人士透露，貝森特是這項職務的可能人選，相關討論還在進行。此時正值美國國會議員愈來愈擔心AI帶來的風險。但川普多次淡化外界對AI的疑慮，認為沒有必要加強監管。

川普周六表示，打算任命一名被稱為「AI沙皇」的顧問，並成立一支「AI部隊」。他沒有說明兩者的職責或運作方式。

貝森特可能出任這項職務的消息，最早由美國媒體Semafor報導。財政部未立即置評。

貝森特周日在紐約與中國國務院副總理何立峰會談，為本周川普與中國國家主席習近平在華府舉行的峰會鋪路。AI是會談重點。

貝森特會後表示，美方提議建立AI安全通報機制，並開啟美中AI對話，尤其關注國家安全問題。

貝森特原是避險基金經理人，川普先前交付他主導美國貿易政策重大調整的任務、與烏克蘭談判關鍵礦產協議，並暫時執掌消費者金融保護局。他同時也暫代美國國稅局局長。他領導的財政部則正透過制裁等措施，在經濟上孤立伊朗。

精華 FAQ

  • 川普表示將任命一名AI顧問並成立AI部隊，外媒指財長貝森特是可能人選，但相關討論仍在進行，財政部也尚未正式回應。

  • 部分國會議員愈來愈憂心AI風險，主張加強約束；但川普多次淡化疑慮，認為沒有必要強化監管，顯示兩者立場明顯不同。

  • 貝森特除了是財政部長，還曾主導貿易政策調整、談判烏克蘭礦產協議，並暫代多個聯邦機構職務，顯示川普對其高度倚重。

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