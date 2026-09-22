共和黨人憂期中選舉敗選 急提降油價方案 拒為伊戰埋單

伊朗戰爭導致油價上漲。（路透）

全國柴油價 格受伊朗戰爭影響而狂飆不止，正衝擊共和黨 人的期中選舉 選情，他們已沒時間來安撫選區選民，反而在國會山相互推諉，甚至表明不應為川普總統發動的戰爭埋單。

華爾街日報21日指出，全美各地的卡車及農業機械主要以柴油作為燃料，價格暴漲對農村衝擊尤為嚴重，由於紅州的票倉多在農村地區，換言之，衝擊期中選舉，選情已不容樂觀。

在愛阿華、內布拉斯及加州等州，共和黨目前正陷入比預期更加艱難的選戰，部分策略師與共和黨候選人擔憂，如果選民將怒火發洩到候選人身上，共和黨恐將遭遇災難性的選舉結果。

共和黨人現在紛紛提出各種立法方案，包括要求川普政府暫停聯邦汽油稅、實施柴油出口禁令等。

在愛阿華州代表共和黨角逐州參議員的辛森(Ashley Hinson)是提出禁止柴油出口的其中一人，她直指愛州「不應在加油站收銀台為伊朗戰爭埋單」。在愛州爭取連任的共和黨籍國會眾議員米克斯(Mariannette Miller-Meeks)也支持暫停柴油出口及停收汽油稅。

轉跑道競選密西根州參議員的前共和黨國會眾議員羅傑斯(Mike Rogers)也加入禁止柴油出口行列，認為必須結束伊朗戰爭來降低油價，密西根州的家庭已經等不起。

路州共和黨籍州參議員甘迺迪(John Kennedy)警告，「選民很不滿，現在是由我們埋單」。

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune) 上星期表示，他對柴油出口禁令持開放態度，後來又說，川普政府有責任讓航運通過荷莫茲海峽，這會減輕壓力。

不過川普政府一名高級官員表示，禁止柴油出口的想法尚未在政府內部獲得支持；國會部分共和黨人索性不談這個問題。

美國柴油在月初突破每加侖6元後繼續飆升，星期日(20日)已達到6.51元，去年同期僅為3.70元。

川普對柴油價格感到失望，他 21 日在社媒發文將之歸咎俄烏戰爭，聲稱這場荒謬且永無止境的戰爭必須結束，但發文沒提及伊朗戰爭。