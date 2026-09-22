川普會曼達尼 意外組合延續友好互動 從住房談到移民

川普總統21日與紐約市長曼達尼(右)會面後，舉行記者會。川普總統22日在出席聯合國大會，發表演講。(路透)

雖然紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與川普 總統政治立場大相逕庭，但自曼達尼去年當選市長後，雙方一直試圖維持合作關係。曼達尼21日在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)接待川普，會後川普對曼達尼大加讚賞，延續了這對意外組合一貫的友好互動。

紐約郵報(New York Post)報導，川普出席聯合國大會前一天先到瑰西園見曼達尼，這是自1981年雷根總統在此宣傳聯邦政府的道路計畫投資以來，首次有總統造訪紐約市長官邸。

這次會晤約一個半小時，主要圍繞在移民 問題以及曼達尼尋求聯邦支持皇后區一項住房計畫。

川普也與曼達尼分享了他在瑰西園的諸多回憶，稱讚這是個「特別的地方」，提到多年來他曾在這裡會見過許多不同的市長，最早可以追溯到他還是紐約房地產大亨的時期，「我見過很多不同的市長，有些很棒，有些則不然，所以我希望你能成為一位偉大的市長。我相信你會的，而且你已經有一個好的開頭了。」

曼達尼也熱情感謝川普對紐約市的關注，「今天總統分享了他之前來過瑰西園的許多回憶。我們也很感謝他與我們探討如何攜手合作，降低紐約市民的生活成本。」

兩人在草坪上私下交談後，一同接受記者提問。總統離開前，兩人握手道別。

儘管氣氛友善，曼達尼並未迴避雙方一項關鍵的分歧議題：移民執法。不過，他表示，即使兩人的立場並不一致，他仍樂於與川普交談。

川普政府取消約35萬名海地移民的暫緩遣返保護，曼達尼表示他堅定分享了「如何確保紐約市民安全，以及紐約移民(特別是海地裔)對這座城市的社會結構與經濟有多麼重要」。在川普離開官邸後，曼達尼重申他非常明確表示，將為海地移民爭取合法身分，這是他的首要任務，也是全市當務之急。

曼達尼也透露，兩人還達成了一項協議，將更深入討論陽邊車場(Sunnyside Yard)潛在的聯邦合作，「今天我們終於達成共識…我們討論的是1.2萬套住房、3萬個就業崗位。」

儘管此前兩人曾互相抨擊對方是「法西斯分子」和「共產主義者」，川普更將抨擊社會主義分子作為期中選舉的主要策略，但去年11月在白宮的首次會面卻促成了這段意想不到的友誼。今年2月他們在橢圓形辦公室再次私人會晤，此後一直保持聯繫，會互相發簡訊、通電話。