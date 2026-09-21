我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

聯合國安理會討論AI風險 OpenAI奧特曼將簡報

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧OpenAI執行長奧特曼，應邀本周向聯合國安理會簡報AI的貢獻與危險。(...
人工智慧OpenAI執行長奧特曼，應邀本周向聯合國安理會簡報AI的貢獻與危險。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：OpenAI執行長奧特曼將赴聯合國安理會簡報AI風險。
  • 重點二：法國主導召開會議，聚焦AI與國際安全及共享標準。
  • 重點三：與會文件警告AI可能遭濫用，甚至威脅和平與控制。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)將於本周向聯合國安理會(UN Security Council)簡報。

路透獨家報導，由15個成員國組成的安理會將於23日在紐約聯合國大會(UN General Assembly)世界各國領袖年度聚會期間召開會議，討論人工智慧(AI)與國際安全問題。就在幾周前，多位AI產業領袖呼籲各方協調放緩這項日益強大的技術的發展，並警告，AI可能很快就會自我改進，最終超出人類的控制。

OpenAI發言人18日證實，奧特曼將出席這場安理會公開會議發表簡報。發言人表示，預計奧特曼的發言將重點放在國際協調與共享安全標準的必要性，以及OpenAI為確保全球人民受益而採取的具體措施。

據了解，另一家AI巨頭Anthropic的高層也將出席，但尚未得到證實。Anthropic公司亦尚未對此事作出回應。

這次安理會由法國召集，法國為9月安理會輪值主席國，會議將由法國外長巴霍(Jean-Noël Barrot)主持。

法國向安理會成員分發了一份會議概念文件，路透已查閱該文件。文件指出，「鑑於這項技術存在被惡意濫用的風險，並考慮到安理會目前在該領域的經驗，法國希望強調採取行動的緊迫性，以促進AI安全、負責任地發展，造福整個國際社會。」

安理會負責維護國際和平與安全，於2023年首次就AI產生的風險與國際安全議題舉行會議，當時中國表示這項技術不應成為「脫韁野馬」(runaway horse)，而美國代表示則警告不要利用AI進行審查或鎮壓平民。

早在當前這波AI熱潮之前，奧特曼就已發出警告，指出AI存在風險。他在2015年發表為題「機器智慧，第一部」(Machine Intelligence，Part 1)一文中，指出「超人機器智慧(Superhuman Machine Intelligence，SMI)的發展可能是對人類存續的最大威脅」。

法國在其概念文件中表示，這次會議旨在讓與會各方「就失控或利用最新AI模型進行、促進與實施對國際安全與和平產生實質影響的行動所帶來的風險進行深入分析」。

精華 FAQ

  • 他將在安理會公開會議上談論AI與國際安全議題，重點是推動各國協調合作、建立共享安全標準，並說明OpenAI為讓全球受益所採取的措施。

  • 會議由法國召集，並由法國外長巴霍主持，主題是人工智慧與國際安全，討論重點包括AI技術快速發展、潛在濫用風險，以及對和平與安全的影響。

  • 文件指出，最新AI模型可能被惡意利用，甚至被用來促成對國際安全與和平有實質影響的行動，因此強調必須盡快採取措施，促進AI安全且負責任地發展。

奧特曼 OpenAI 聯合國

上一則

美戰機已掛好炸彈 川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

下一則

WSJ：川普將宣布全面制裁國際刑事法院

延伸閱讀

OpenAI奧特曼再喊AI煞車：放慢不是停止 最大難題是中國

OpenAI奧特曼再喊AI煞車：放慢不是停止 最大難題是中國
紐約市議會下月辦AI安全聽證 要求OpenAI、Anthropic代表出席

紐約市議會下月辦AI安全聽證 要求OpenAI、Anthropic代表出席
OpenAI今年不公開上市 執行長強調安全優先

OpenAI今年不公開上市 執行長強調安全優先
OpenAI聯手同業顧AI安全 另洽談新募資估值上看1.2兆美元

OpenAI聯手同業顧AI安全 另洽談新募資估值上看1.2兆美元

熱門新聞

特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20
Nvidia執行長黃仁勳(右)14日在洛杉磯出席一項論壇時，在台上接到川普總統(左)的電話，並現場擴音川普與他的對話，川普直言AI失控是場騙局，只會使中國稱霸。(路透資料照)

黃仁勳演講突接川普來電 台上擴音5分鐘喊「AI失控是騙局」

2026-09-15 05:46

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了