聯合國安理會討論AI風險 OpenAI奧特曼將簡報

人工智慧OpenAI執行長奧特曼，應邀本周向聯合國安理會簡報AI的貢獻與危險。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： OpenAI執行長奧特曼將赴聯合國安理會簡報AI風險。

OpenAI執行長奧特曼將赴聯合國安理會簡報AI風險。 重點二： 法國主導召開會議，聚焦AI與國際安全及共享標準。

法國主導召開會議，聚焦AI與國際安全及共享標準。 重點三：與會文件警告AI可能遭濫用，甚至威脅和平與控制。

OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)將於本周向聯合國 安理會(UN Security Council)簡報。

路透獨家報導，由15個成員國組成的安理會將於23日在紐約聯合國大會(UN General Assembly)世界各國領袖年度聚會期間召開會議，討論人工智慧(AI)與國際安全問題。就在幾周前，多位AI產業領袖呼籲各方協調放緩這項日益強大的技術的發展，並警告，AI可能很快就會自我改進，最終超出人類的控制。

OpenAI發言人18日證實，奧特曼將出席這場安理會公開會議發表簡報。發言人表示，預計奧特曼的發言將重點放在國際協調與共享安全標準的必要性，以及OpenAI為確保全球人民受益而採取的具體措施。

據了解，另一家AI巨頭Anthropic的高層也將出席，但尚未得到證實。Anthropic公司亦尚未對此事作出回應。

這次安理會由法國召集，法國為9月安理會輪值主席國，會議將由法國外長巴霍(Jean-Noël Barrot)主持。

法國向安理會成員分發了一份會議概念文件，路透已查閱該文件。文件指出，「鑑於這項技術存在被惡意濫用的風險，並考慮到安理會目前在該領域的經驗，法國希望強調採取行動的緊迫性，以促進AI安全、負責任地發展，造福整個國際社會。」

安理會負責維護國際和平與安全，於2023年首次就AI產生的風險與國際安全議題舉行會議，當時中國表示這項技術不應成為「脫韁野馬」(runaway horse)，而美國代表示則警告不要利用AI進行審查或鎮壓平民。

早在當前這波AI熱潮之前，奧特曼就已發出警告，指出AI存在風險。他在2015年發表為題「機器智慧，第一部」(Machine Intelligence，Part 1)一文中，指出「超人機器智慧(Superhuman Machine Intelligence，SMI)的發展可能是對人類存續的最大威脅」。

法國在其概念文件中表示，這次會議旨在讓與會各方「就失控或利用最新AI模型進行、促進與實施對國際安全與和平產生實質影響的行動所帶來的風險進行深入分析」。