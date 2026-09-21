川普稱華府拱門將成頂級軍事基地 被批「愚蠢、危險」

川普總統擬把華府現有的凱旋門改建成250呎高的巨大拱門，將充當「頂級軍事綜合體」，同時展示美國國力。圖為建築師設計的川普凱旋門模型。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普宣稱華府新拱門將兼作頂級軍事綜合體。

川普宣稱華府新拱門將兼作頂級軍事綜合體。 重點二： 計畫內容包括彈藥庫、無人機與狙擊手部署。

計畫內容包括彈藥庫、無人機與狙擊手部署。 重點三：該案遭批違法且危險，仍待最終核准與訴訟審理。

繼興建中的白宮宴會廳將做為堅固的碉堡之外，川普 總統又宣稱在林肯 紀念堂(Lincoln Memorial)和阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)之間建造的250呎巨大拱門將充當「頂級軍事綜合體」，能作為彈藥庫並容納無人機和狙擊手。

綜合各家媒體報導，川普20日發文表示應軍方強烈要求、以及出於國安考量，他已同意將位於阿靈頓紀念橋旁圓環的宏偉凱旋門改建為頂級軍事綜合體兼凱旋門，用於存放並能快速部署大量無人機和狙擊手，部署地點包括拱門屋頂和廣場區域，此外還將儲存大量狙擊手彈藥，「世界上將沒有任何其他設施能與之媲美。在59個主要城市和首都中，華盛頓特區是唯一一個沒有凱旋門的城市，但現在它將擁有一座，而且是迄今為止最宏偉的一座！」

白宮表示，這座凱旋門的建設是為了紀念今年慶祝獨立250周年。該拱門已獲得聯邦藝術委員會初步批准，但該委員會的成員都是由川普欽點。由三名退伍軍人、一名建築歷史學家組成的團體已提出訴訟，稱該拱門應獲得國會批准。代表原告的律師之一桑索內(Nicolas Sansone)20日表示，「總統事後才為這項計畫捏造國家安全正當性的舉動，完全無法補救其本質的違法性，國會並未授權建造這座拱門，除非且直到國會正式授權，否則該計畫不應允許繼續推進。」

該項目也尚未獲得國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)的最終批准，該委員會在7月會議僅批准了地點和初步計畫，預計將在今年秋季再次處理此事。拱門的破土儀式定於本月舉行，擬以花崗岩建造，頂部將矗立三座金色雕像，並設有觀景台。

該拱門擬建在紀念橋附近的一個圓環內，而那裡是連接華府 和維吉尼亞州北部的少數橋梁之一。維州民主黨眾議員貝耶(Don Beyer)指出該地區靠近華盛頓機場，將無人機發射場直接放在其著陸路徑是個「愚蠢、危險且行不通的想法」。不過聯邦航空管理局(FAA)18日已裁定，該拱門不會對附近機場的起降航班構成任何危險。

擬建中的川普大拱門位於華府林肯紀念堂(遠處)和阿靈頓國家公墓之間的阿靈頓紀念橋旁圓環內，但引發爭議。(美聯社)