我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

川普稱華府拱門將成頂級軍事基地 被批「愚蠢、危險」

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統擬把華府現有的凱旋門改建成250呎高的巨大拱門，將充當「頂級軍事綜合體」...
川普總統擬把華府現有的凱旋門改建成250呎高的巨大拱門，將充當「頂級軍事綜合體」，同時展示美國國力。圖為建築師設計的川普凱旋門模型。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普宣稱華府新拱門將兼作頂級軍事綜合體。
  • 重點二：計畫內容包括彈藥庫、無人機與狙擊手部署。
  • 重點三：該案遭批違法且危險，仍待最終核准與訴訟審理。

繼興建中的白宮宴會廳將做為堅固的碉堡之外，川普總統又宣稱在林肯紀念堂(Lincoln Memorial)和阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)之間建造的250呎巨大拱門將充當「頂級軍事綜合體」，能作為彈藥庫並容納無人機和狙擊手。

綜合各家媒體報導，川普20日發文表示應軍方強烈要求、以及出於國安考量，他已同意將位於阿靈頓紀念橋旁圓環的宏偉凱旋門改建為頂級軍事綜合體兼凱旋門，用於存放並能快速部署大量無人機和狙擊手，部署地點包括拱門屋頂和廣場區域，此外還將儲存大量狙擊手彈藥，「世界上將沒有任何其他設施能與之媲美。在59個主要城市和首都中，華盛頓特區是唯一一個沒有凱旋門的城市，但現在它將擁有一座，而且是迄今為止最宏偉的一座！」

白宮表示，這座凱旋門的建設是為了紀念今年慶祝獨立250周年。該拱門已獲得聯邦藝術委員會初步批准，但該委員會的成員都是由川普欽點。由三名退伍軍人、一名建築歷史學家組成的團體已提出訴訟，稱該拱門應獲得國會批准。代表原告的律師之一桑索內(Nicolas Sansone)20日表示，「總統事後才為這項計畫捏造國家安全正當性的舉動，完全無法補救其本質的違法性，國會並未授權建造這座拱門，除非且直到國會正式授權，否則該計畫不應允許繼續推進。」

該項目也尚未獲得國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)的最終批准，該委員會在7月會議僅批准了地點和初步計畫，預計將在今年秋季再次處理此事。拱門的破土儀式定於本月舉行，擬以花崗岩建造，頂部將矗立三座金色雕像，並設有觀景台。

該拱門擬建在紀念橋附近的一個圓環內，而那裡是連接華府和維吉尼亞州北部的少數橋梁之一。維州民主黨眾議員貝耶(Don Beyer)指出該地區靠近華盛頓機場，將無人機發射場直接放在其著陸路徑是個「愚蠢、危險且行不通的想法」。不過聯邦航空管理局(FAA)18日已裁定，該拱門不會對附近機場的起降航班構成任何危險。

擬建中的川普大拱門位於華府林肯紀念堂(遠處)和阿靈頓國家公墓之間的阿靈頓紀念橋旁...
擬建中的川普大拱門位於華府林肯紀念堂(遠處)和阿靈頓國家公墓之間的阿靈頓紀念橋旁圓環內，但引發爭議。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他表示這座位於林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的拱門，將改作頂級軍事綜合體，可存放彈藥，並快速部署無人機與狙擊手。

  • 反對者認為此計畫缺乏國會授權，且總統事後才以國安理由包裝，無法補救其合法性問題，並直指把無人機發射場設在機場航道附近是愚蠢、危險的做法。

  • 白宮稱其目的是紀念獨立250周年，已獲聯邦藝術委員會初步批准，但仍未通過國家首都規畫委員會最終審核，破土儀式預定本月舉行。

川普 華府 林肯

上一則

誰不愛放縱時刻？「速食」成美中兩國最大公約數

下一則

紐時：北京挹注AI實力 經濟卻陷通縮泥淖

延伸閱讀

川普宣布改建76公尺軍事凱旋門 觀光地標部署狙擊手、無人機

川普宣布改建76公尺軍事凱旋門 觀光地標部署狙擊手、無人機
川普：華府凱旋門將兼作軍事基地 配備無人機及狙擊手

川普：華府凱旋門將兼作軍事基地 配備無人機及狙擊手
川普為何執著格陵蘭？軍事地位、稀土礦藏是關鍵

川普為何執著格陵蘭？軍事地位、稀土礦藏是關鍵

川普稱達協議：美取得格陵蘭永久安全控制權

川普稱達協議：美取得格陵蘭永久安全控制權

熱門新聞

特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20
Nvidia執行長黃仁勳(右)14日在洛杉磯出席一項論壇時，在台上接到川普總統(左)的電話，並現場擴音川普與他的對話，川普直言AI失控是場騙局，只會使中國稱霸。(路透資料照)

黃仁勳演講突接川普來電 台上擴音5分鐘喊「AI失控是騙局」

2026-09-15 05:46

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了