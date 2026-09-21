WSJ：川普將宣布全面制裁國際刑事法院

位於荷蘭海牙的國際刑事法院。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府擬全面制裁國際刑事法院，切斷其與全球金融體系多數連結。

川普政府擬全面制裁國際刑事法院，切斷其與全球金融體系多數連結。 重點二： 新制裁將在寬限期後限制與ICC大部分交易，恐使其無法進行美元往來。

新制裁將在寬限期後限制與ICC大部分交易，恐使其無法進行美元往來。 重點三：歐洲與日本等支持者尋求保護ICC，但實際執行方式仍不明朗。

華爾街日報報導，根據官員透露，川普 政府正準備全面制裁國際刑事法院(ICC)，包括切斷ICC與全球金融體系間的大部分聯繫。此前，ICC對以色列 總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)發出通緝令，使得川普總統與ICC間的關係加速惡化，現在白宮要大幅升級其試圖瓦解ICC的行動。

根據華爾街日報查閱的文件及美國官員的說法，這些制裁將在六到七個月的寬限期後，禁止與ICC間進行大部分交流。此舉可能導致ICC陷入癱瘓，因為它將被禁止進行美元交易，從而被切斷與全球大部分金融體系的聯繫。

目前尚不清楚最終決定和公告何時發布，不過一些美國官員表示，制裁行動最快可能在本周聯合國大會會議期間或隨後幾天內敲定。川普總統將出席聯大，並發表演說。

國務院發言人未透露任何制裁細節，但提到了國務卿魯比歐(Marco Rubio)的觀點，即ICC對美國主權構成威脅。

美國先前已制裁多名ICC官員，其中包括前檢察長卡林汗(Karim Khan)，他因面臨性侵指控已於7月被ICC解職；ICC院長赤根智子(Tomoko Akane)及其他幾位法官；該法院的兩名副檢察官；以及負責針對內唐亞胡及其他以色列官員案件的主控檢察官。

官員透露，川普政府目前正在計畫的制裁措施預料將具有更強的懲罰性。這些制裁將針對與ICC進行的各類交易，而不僅僅是針對個別官員。不過據相關文件顯示，涉及通訊服務的交易將獲得豁免。

歐洲國家以及日本等ICC的主要支持者已承諾保護該法院免受川普政府的打擊，但目前尚不清楚它們計畫如何實施保護。歐盟可能會要求其成員國的銀行繼續與該法院業務往來。

魯比歐曾在7月表示，政府正在籌畫一場針對ICC的廣泛行動，並稱如有必要，將「一塊磚一塊磚地」瓦解該法院。魯比歐指出，法院決定追究非成員國官員責任的舉動開創了一個危險的先例，並對美國主權構成威脅。美國和以色列均非ICC成員國。

但是魯比歐顯然忘記之前已有先例，而且還與他有關。2022年，當時身為參議員的魯比歐曾聯合發起一項決議，呼籲ICC調查俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。然而俄羅斯也不是ICC的成員國。ICC於2023年對俄羅斯總理普亭及數位俄羅斯官員發出通緝令。