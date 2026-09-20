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川普宣布改建76公尺軍事凱旋門 觀光地標部署狙擊手、無人機

編譯盧思綸／即時報導
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華府紀念圓環鄰近阿靈頓國家公墓入口，預定興建美國建國250周年紀念地標巨型凱旋門...
華府紀念圓環鄰近阿靈頓國家公墓入口，預定興建美國建國250周年紀念地標巨型凱旋門。（路透）

華盛頓郵報報導，美國總統川普20日突然在自家真實社群發文宣布，原本計畫在維州阿靈頓國家公墓附近興建、高達250英尺（約76公尺）的巨型凱旋門，將改造為最高規格的「軍事設施／凱旋門」（Military Complex/Triumphal Arch），不僅要部署大量無人機，屋頂與廣場還將配置狙擊手，內部更會儲存大量狙擊槍彈藥。川普稱，這項改變是應美軍「強烈要求」，基於國家安全考量做出的決定，並宣稱「全世界不會有任何一座設施能與之比擬」。

這項說法與川普政府過去對凱旋門的定位大相逕庭。這座凱旋門預定興建於華府紀念圓環（Memorial Circle），鄰近阿靈頓國家公墓入口及雷根華盛頓國家機場。原本被定位為紀念美國建國250周年的新地標與觀光景點，政府甚至已公布內部設計及戶外觀景台的詳細規畫；然而工程歷經數月聯邦審查期間，川普政府從未提過作為軍事用途。

川普政府原定最快11月動工，但工程早已引發退伍軍人、倡議團體及歷史保存人士反彈。反對者認為，高達76公尺的巨大建築將壓過附近阿靈頓國家公墓的景觀，規模也不適合當地環境，目前已有聯邦法官正在審理是否暫停工程。

如今川普追加軍事用途，引發工程是否須重新接受審查的疑問。文化景觀基金會執行長伯恩鮑姆（Charles Birnbaum）指出，新用途可能意味著凱旋門必須增加圍欄、警衛哨及其他安全設施，遠超過美國美術委員會今年5月核准的原始方案。

維州民主黨聯邦眾議員拜爾（Don Beyer）批評，「把無人機發射基地直接蓋在雷根華盛頓國家機場的降落航道上，是愚蠢、危險而且不可行的構想。」

川普突然強調凱旋門的國家安全用途，也被外界聯想到他為白宮宴會廳工程提出的類似論述。川普最初稱興建宴會廳是為了招待賓客，近期卻改稱這是一座「迫切需要的國家安全設施」，政府也逐漸以宴會廳下方將興建軍事設施、保障總統安全等理由，作為相關訴訟中的重要法律主張。

監督團體「公共公民訴訟組」律師桑索內（Nicolas Sansone）因此質疑，川普現在才提出凱旋門的國家安全用途，是試圖替工程增加新的法律依據。

▼收聽一洲焦點Podcast：

白宮4月在社群平台X公布巨型凱旋門構想圖。 （截圖自@WhiteHouse在X的...
白宮4月在社群平台X公布巨型凱旋門構想圖。 （截圖自@WhiteHouse在X的照片）

精華 FAQ

  • 他表示，原本規劃作為建國250周年地標與觀光景點的凱旋門，將改成最高規格的「軍事設施／凱旋門」，並加入國家安全用途。

  • 依川普說法，建物將部署大量無人機，屋頂與廣場配置狙擊手，內部還會儲存大量狙擊槍與彈藥，規模與功能都大幅超出原案。

  • 批評者認為，凱旋門緊鄰阿靈頓國家公墓與雷根華盛頓機場，把無人機基地放在降落航道旁既危險又不實際，且可能需要重新審查。

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