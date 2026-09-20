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川普控假新聞 CNN等3媒體遭禁入白宮 怒批違憲：將捍衛新聞自由

編譯盧炯燊／綜合報導
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CNN的白宮資深記者克萊恩19日要進入白宮採訪報導時，被告記者採訪證已被取消，隔...
CNN的白宮資深記者克萊恩19日要進入白宮採訪報導時，被告記者採訪證已被取消，隔在柵欄外，進不了白宮採訪。(美聯社)

總統川普以製造假新聞為由，18日宣布禁止CNN、MS NOW及Politico等三家媒體的記者進入白宮採訪。19日一早，這三家媒體的記者即被擋在白宮門外，記者證也被沒收或失效，三家受影響新聞機構隨即發出強硬聲明，直指川普作法違反憲法第一修正案，聲言採取法律行動捍衛新聞自由。

綜合美聯社等現場目擊報導，CNN資深白宮記者克萊恩(Betsy Klein) 19日和往常一樣準備進入白宮時，立即遭特勤局人員攔下並被告知其記者證已被停用。MS NOW駐白宮記者加德納(Akayla Gardner)及Politico記者哈斯利特(Cheyenne Haslett)的採訪證件也被沒收。

克萊恩曾質疑為何記者證失效，但特勤局人員沒有說明，只說有問題應去詢問白宮新聞辦公室，她與同行的攝影師被迫交出證件。克萊恩隨後索性在白宮門外做起了現場連線，敘述自己遭白宮禁止。加德納也要求作出解釋也沒結果。

面對白宮封殺，三家媒體迅速採取法律及輿論反擊。CNN在聲明中指「無論任何人試圖限制進入白宮及其他政府大樓，我們報導美國政府的使命都會繼續下去」。MS NOW 的聲明說會採取一切必要行動，捍衛第一修正案賦與的權利。

Politico總編輯格林伯格(Jonathan Greenberger)向內部同仁發出備忘錄強調，「堅決捍衛第一修正案權利，讓新聞在民主制度裡發揮關鍵作用。」

白宮記者協會(White House Correspondents' Association)主席、福斯新聞記者海因里希(Jacqui Heinrich)也聲援說，記協堅決支持因履行職責而遭到針對的CNN、MS NOW及Politico同業。她指事件的影響遠不止這三家新聞機構，任何媒體未來都有可能受到同樣受對待。

新聞自由記者委員會(Reporters Committee for Freedom of the Press)主席布朗(Bruce D. Brown)指出禁止進入是絕對違憲，第一修正案明確規定，一旦白宮邀請某些記者進入，就不能因為不喜歡他們的報導而禁止進入，若訴諸法律挑戰，法院一定會推翻這個禁令。

賓州州立大學教授、媒體法專家桑德斯(Amy Kristin Sanders) 認為，川普第二屆政府打壓新聞自由、的力度，遠遠超過任何一位現代美國總統。

川普已先後對紐約時報、華爾街日報及英國廣播公司(BBC)等採取法律行動，與美聯社的訴訟還未結束。

川普總統先在18日在自家社群媒體平台「真實社群」發文，即刻起，他禁止CNN、Politico和MS NOW進入白宮，理由是他們持續報導「假新聞」。但他未說明具體作法，還揚言未來可能對更多新聞媒體採取同樣做法。 

Ms NOW的駐白宮記者加德納19日察覺到自己的採訪證被取消，不得其門而入，索性...
Ms NOW的駐白宮記者加德納19日察覺到自己的採訪證被取消，不得其門而入，索性就在白宮外做起現場即時報導。(美聯社)

華府政治新聞Politico網的白宮記者哈斯利特的採訪證19日被白宮取消，她在白...
華府政治新聞Politico網的白宮記者哈斯利特的採訪證19日被白宮取消，她在白宮大樓外，不得其門而入。(美聯社)

精華 FAQ

  • 被禁止的是CNN、MS NOW與Politico三家媒體。川普在自家平台表示，因為這些媒體持續報導他認定的「假新聞」，所以即刻禁止其記者進入白宮。

  • 19日一早，相關記者到白宮時遭特勤局攔下，記者證被停用、沒收或失效。對方未清楚說明原因，只要他們去問白宮新聞辦公室，記者只得在門外連線報導。

  • CNN、MS NOW與Politico都表示會捍衛新聞自由並採取法律行動，白宮記協和新聞自由團體也批評此舉違反第一修正案，認為若打官司，法院很可能推翻禁令。

川普 白宮

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