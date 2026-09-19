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川普為何突封殺CNN等3媒體？分析：一周內3度被打臉 拿媒體當出氣包

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室。(路透)
美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室。(路透)

美國總統川普無預警封殺CNN、MS NOW與Politico，禁止3家媒體記者進入白宮。紐約時報與BBC分析，川普過去一周接連在最高法院、聯準會及甘迺迪中心等議題碰壁，加上伊朗戰爭、高油價拖累民意，正遭遇政治逆風，如今再把矛頭指向長期宿敵新聞媒體。前白宮官員形容，川普面對各方反彈，正把媒體當出氣包「發洩怒火」。

白宮19日正式執行禁令，CNN、MS NOW與Politico記者照常前往白宮採訪時遭拒絕進入，部分記者的通行證甚至當昌被沒收。川普前一天在真實社群宣布封殺3家媒體，理由是它們不斷報導假新聞。他並暗示，只要3家媒體改變報導方式，或可重新獲准進入白宮。

BBC指出，川普雖已明確說明為何封殺這3家媒體，卻幾乎沒有解釋為何選在此時出手。他18日也坦言，並沒有任何特定報導或單一事件直接促使他宣布禁令。值得注意的是，就在這項決定出爐前，川普才剛經歷接連受挫的一周。

首先，美國最高法院擋下川普在11月期中選舉前限制郵寄投票的計畫，川普隨即公開砲轟大法官，甚至對自己親手任命的人選表示不滿。

接著，川普數月來不斷施壓聯準會降息，結果聯準會卻一致表決升息，就連他親自挑選的聯準會主席華許也投下贊成票。另一方面，川普長期施壓華府甘迺迪表演藝術中心，希望將自己的名字掛上建築外牆，同樣遭法院擋下；法院並要求政府未來若要對甘迺迪中心進行任何變動，必須提前30天通知。

除了這些挫敗，川普仍深陷伊朗戰爭，不僅遲遲找不到退場方式，能源及民生物價也隨戰事上漲，加劇美國民眾對經濟的不滿。隨著11月期中選舉逼近，川普第二任期支持率更跌至新低，政治影響力面臨考驗。

紐約時報分析，川普過去面臨政治困境時，便曾試圖動用政府力量打擊質疑他的人，藉此改變輿論焦點。

川普第一任期白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）表示，川普認為自己能逼迫任何人或機構照他的意思行事，而且過去確實看過這種手段奏效，「如今他面臨法院、聯準會以及黨內人士的反彈，所以他開始四處發洩怒火」。

事實上，川普與媒體交惡已久，但紐約時報指出，他第二度入主白宮後，手段已不再停留在言語攻擊或提告。

川普政府先後削減公共電視與廣播經費，五角大廈也開除長期維持編輯獨立的軍方報紙「星條旗報」總編輯與發行人，川普還曾要求撤銷播出對他不利報導或評論的廣播電視業者執照。

BBC指出，川普第一任期曾撤銷CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）的白宮採訪證，最終在法律攻防中敗下陣；去年白宮也曾因美聯社拒絕跟隨川普將「墨西哥灣」改稱「美國灣」，禁止美聯社記者參加總統隨行採訪團。

但這次禁令的規模明顯升級。過去遭限制的多為個別記者或特定採訪場合，如今CNN、MS NOW與Politico整家新聞機構都遭到封殺，旗下記者更被禁止進入整個白宮園區。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普在最高法院、聯準會與甘迺迪中心等議題接連受挫，加上伊朗戰爭與高油價拖累民意，正面臨政治逆風，因此把矛頭轉向長期不滿的媒體。

  • 白宮19日正式執行禁令後，3家媒體記者被拒絕進入採訪，部分通行證甚至遭沒收，且限制不只針對單一記者，而是整家新聞機構與其白宮園區採訪權。

  • 過去川普多以口頭攻擊、提告或限制個別記者為主，例如撤銷記者採訪證、禁止特定隨行採訪；這次則直接封殺整家媒體，顯示管制力度明顯升級。

川普 甘迺迪中心 白宮

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