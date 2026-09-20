川普要拆甘迺迪中心？ 數千人舉標語、築人牆 怒吼「別碰藝術」
18日晚間，數千民眾聚集在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)外，抗議川普總統對該場館的計畫，憂心他關閉並拆除這座歷史悠久的建築。
美聯社報導，群眾從地鐵站湧入華盛頓霧谷(Foggy Bottom)地區造成交通癱瘓。許多人舉標語加入「手牽手環繞甘迺迪中心」(Hands Around the Kennedy Center)組成人牆。「別亂碰藝術」(Hands Off the Arts)聯合創始人雷利(Chris Raleigh)表示，希望活動展現捍衛建築的決心。
身為波多馬克河(Potomac River)畔地標，甘迺迪中心自2025年被川普安插親信進入董事會後便成為焦點。去年他將自己名字加掛於建築外牆，隨後遭法官裁定非法並下令拆除。
與總統立場一致的董事會在法官駁回加掛姓名後，於15日投票決定無限期關閉中心進行整修。法官隨即下令，對建築進行拆除等重大改動前必須提前30天通知。雷利擔心川普不通知法院就擅自動手，並以白宮東廂(East Wing)遭無預警拆除為牽車之鑑。
抗議者強調該中心作為全國表演藝術殿堂的重要性。藝術界人士威爾金森(Bud Wilkinson)設置寫滿川普名字的黑板，讓民眾擦除並換上愛心。他指出，「這不只是掛名問題，更關乎對表演與節目的審查。」
巴丘(Alina Baciu)提到，艾靈頓公爵藝術學院(Duke Ellington School of the Arts)學生原本能借用華盛頓國家歌劇院(Washington National Opera)的服裝並在千禧舞台(Millennium Stage)演出，如今機會全無。志工斯坦伯格(Laura Steinberg)則表示這讓人聯想到天安門廣場(Tiananmen Square)，必要時她會擋在拆樓鐵球前面。
此活動發生於華府法院經歷動盪的一周。政府仍強推川普凱旋門、接管東波托馬克高爾夫球場(East Potomac Golf Links)及美國和平研究所(U.S. Institute of Peace)等項目。川普在橢圓辦公室表示，他能輕易拯救虧損的甘迺迪中心，但前提是政府必須獲得相應認可，未正面回應拆除疑慮。
▼收聽一洲焦點Podcast：
抗議者主要反對川普對甘迺迪表演藝術中心的關閉、整修與可能拆除計畫，並憂心他透過掌控董事會，進一步影響這座重要藝術場館的運作與自主性。 群眾舉著標語、組成手牽手的人牆環繞場館，並參與寫有川普名字的黑板活動，把名字擦掉換成愛心，藉此展現捍衛藝術空間的決心。 報導指出，川普安插親信進董事會、曾把名字掛上外牆又被法院判拆，以及董事會決定無限期關閉整修，都讓甘迺迪中心成為政治與司法交鋒焦點。
精華 FAQ
抗議者主要反對川普對甘迺迪表演藝術中心的關閉、整修與可能拆除計畫，並憂心他透過掌控董事會，進一步影響這座重要藝術場館的運作與自主性。
群眾舉著標語、組成手牽手的人牆環繞場館，並參與寫有川普名字的黑板活動，把名字擦掉換成愛心，藉此展現捍衛藝術空間的決心。
報導指出，川普安插親信進董事會、曾把名字掛上外牆又被法院判拆，以及董事會決定無限期關閉整修，都讓甘迺迪中心成為政治與司法交鋒焦點。
上一則