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期中選舉逼近 選情告急的共和黨人急與川普切割

編譯王曉伯／綜合報導　
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有線電視新聞網(CNN)報導， 隨著期中選舉迫近，一些選情告急的共和黨人也開始與川普總統畫清界線，甚至公開反對川普的政策。共和黨人的倒戈，顯示川普總統的施政已使得共和黨內部分裂，在本次期中選舉中陷入苦戰，面臨失去國會多數黨地位的危機。

日前選情岌岌可危的兩名愛荷華州共和黨眾議員投票投票支持限制川普總統在伊朗問題上的戰爭權力。與此同時，來自南佛羅里達州的共和黨眾議員薩拉查(Maria Elvira Salazar)發布了一則廣告，稱川普的打壓移民政策「過火了」。此外，在川普暫停對外國牛肉徵收關稅後，大批來自農業州的共和黨人都紛紛表達不滿。

這些共和黨人的行為，在在顯示川普總統的施政不但使他聲望低落，同時也成為共和黨在期中選舉的軟肋，共和黨人正設法與這位不受歡迎的總統拉開距離，竭力試圖保住國會多數黨地位。

隨著民主黨的攻勢擴展到堪薩斯州、德州和佛羅里達州等堅定支持共和黨的深紅州，共和黨面臨的政治環境變得險象環生。但同時也標誌著川普陣營正在發生轉變：以報復黨內批評者而聞名的川普及其政治團隊，此次並未針對那些「倒戈」的議員進行懲罰。

一名不願透露姓名的共和黨競選策略師告訴CNN：「這絕對與我們在他第一個任期內看到的那個川普不同，他根本不在乎是否會破壞與共和黨同僚的關係。」這名策略師指出，「我認為他意識到自己需要贏得勝利，而要做到這一點，他就必須給予黨內成員更多的靈活性」。

另一名共和黨策略師則是透露，雖然沒有收到允許與川普意見相左的「聖旨」，但白宮的態度可以概括為：「做你們該做的事。」

共和黨全國委員會(RNC)發言人巴爾達薩雷(Natalie Baldassarre)針對這樣的情況在一份聲明中表示，共和黨人「團結一致，朝著同一個方向努力」，但也承認了當前的政治現實，「歸根結底，我們關心的是贏得勝利，而這些候選人需要採取必要的競選策略來實現這一目標。」

精華 FAQ

  • 因為期中選舉逼近，川普聲望下滑已成共和黨的選戰包袱。為了避免被不受歡迎的總統拖累，部分候選人選擇公開反對其政策，爭取中間選民支持。

  • 兩名愛荷華州共和黨眾議員投票限制川普在伊朗問題上的戰爭權力；南佛羅里達州眾議員薩拉查批評移民政策過火；農業州共和黨人也對牛肉關稅調整表達不滿。

  • CNN報導指出，川普與其團隊這次沒有像過去那樣懲罰批評者，白宮態度偏向讓候選人自行判斷。RNC則強調黨內仍團結，但也承認候選人需採取必要策略求勝。

共和黨 川普 期中選舉

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