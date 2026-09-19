川普禁止3家媒體進白宮 資深幕僚大感驚訝：總統來真的

川普 總統18日在社媒發文重燃與其所稱「假新聞」媒體之間的戰火，宣布禁止CNN(有線電視新聞網)、MS NOW(前稱MSNBC) 和POLITICO(政治新聞網) 進入白宮 。19日三家媒體記者均被拒進入白宮。POLITICO引述熟悉白宮西翼內部討論情況的知情人士說法指出，許多資深幕僚完全在狀況外，看到川普那則社媒發文時大感意外；而在該指令發布之際，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)正在外地。

另有接近白宮人士透露，內部已開始討論將更多媒體列入禁止採訪黑名單。川普本人18日也曾提到，紐約時報 和華盛頓郵報可能是下一個目標。

川普發布禁令後不久，出席了橢圓形辦公室一場既定的醫療保健活動，他與記者交談並答覆提問時，抨擊「假新聞」並稱此舉是因「累積的報導」而引發。川普說：「我不要他們出現在我辦公室裡，我不要他們來這裡。我會說，這項禁令的範圍會盡量廣泛。」

知情人士表示，川普過去也曾試圖封鎖特定媒體，甚至一度想把媒體辦公地點遷至艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)，最終被勸阻。

川普對三家媒體發出禁入白宮禁令後，負責媒體事務的團隊措手不及，不知如何回應；不少人對於事態發展感到困惑；還有幕僚就只是指了指川普在社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)的發文，作為回應。與此同時，知情人士指出：「總統是來真的，而且是永久性的。」

面對川普禁令，MS NOW 19日聲明稱其記者已「被拒進入白宮區域」，MS NOW 「打算採取一切必要措施，捍衛其憲法第一修正案權利及獨立新聞業在民主制度扮演的重要角色。」

CNN也稱其記者被拒絕入內；CNN聲明道：「CNN將繼續其報導美國政府的使命，無論是否面臨任何試圖限制我們進入白宮及其他政府大樓，抑或試圖阻礙我們的新聞報導工作。」

POLITICO報導，眼下還有一個值得玩味的內幕消息：CNN原定21日負責五大電視網聯合採訪(pool duty)任務，白宮方面尚未聯繫其他四家電視網負責人調整輪值安排。