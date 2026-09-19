我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「拿牙籤戳壞耳機孔」小紅書竟教破壞飛機設備拿補償金

華人醫保補助取消 月付幾十元飆漲上千「如何活？」

川普禁止3家媒體進白宮 資深幕僚大感驚訝：總統來真的

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普總統18日在社媒發文重燃與其所稱「假新聞」媒體之間的戰火，宣布禁止CNN(有線電視新聞網)、MS NOW(前稱MSNBC) 和POLITICO(政治新聞網) 進入白宮。19日三家媒體記者均被拒進入白宮。POLITICO引述熟悉白宮西翼內部討論情況的知情人士說法指出，許多資深幕僚完全在狀況外，看到川普那則社媒發文時大感意外；而在該指令發布之際，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)正在外地。

另有接近白宮人士透露，內部已開始討論將更多媒體列入禁止採訪黑名單。川普本人18日也曾提到，紐約時報和華盛頓郵報可能是下一個目標。

川普發布禁令後不久，出席了橢圓形辦公室一場既定的醫療保健活動，他與記者交談並答覆提問時，抨擊「假新聞」並稱此舉是因「累積的報導」而引發。川普說：「我不要他們出現在我辦公室裡，我不要他們來這裡。我會說，這項禁令的範圍會盡量廣泛。」

知情人士表示，川普過去也曾試圖封鎖特定媒體，甚至一度想把媒體辦公地點遷至艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)，最終被勸阻。

川普對三家媒體發出禁入白宮禁令後，負責媒體事務的團隊措手不及，不知如何回應；不少人對於事態發展感到困惑；還有幕僚就只是指了指川普在社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)的發文，作為回應。與此同時，知情人士指出：「總統是來真的，而且是永久性的。」

面對川普禁令，MS NOW 19日聲明稱其記者已「被拒進入白宮區域」，MS NOW 「打算採取一切必要措施，捍衛其憲法第一修正案權利及獨立新聞業在民主制度扮演的重要角色。」

CNN也稱其記者被拒絕入內；CNN聲明道：「CNN將繼續其報導美國政府的使命，無論是否面臨任何試圖限制我們進入白宮及其他政府大樓，抑或試圖阻礙我們的新聞報導工作。」

POLITICO報導，眼下還有一個值得玩味的內幕消息：CNN原定21日負責五大電視網聯合採訪(pool duty)任務，白宮方面尚未聯繫其他四家電視網負責人調整輪值安排。

精華 FAQ

  • 他宣布禁止CNN、MS NOW與POLITICO進入白宮，且19日三家媒體記者都已被拒於白宮之外，顯示這項限制並非只是口頭警告。

  • 多數資深幕僚事前完全不知情，看到川普的社媒發文後都很驚訝，負責媒體事務的人員也一時不知如何回應，場面相當混亂。

  • MS NOW與CNN都表示將捍衛採訪與報導權，POLITICO則指出白宮可能擴大禁令範圍，川普甚至提到紐約時報與華郵也可能成為下一個目標。

白宮 川普 紐約時報

上一則

川普「白宮採訪禁令」合法嗎？媒體寒蟬效應已生效

延伸閱讀

川普控報假新聞 禁CNN、MSNOW、Politico入白宮

川普控報假新聞 禁CNN、MSNOW、Politico入白宮
「持續報導假新聞」川普禁CNN等媒體進白宮：還有更多

「持續報導假新聞」川普禁CNN等媒體進白宮：還有更多
川普禁止3間媒體入白宮 CNN記者到場吃閉門羹

川普禁止3間媒體入白宮 CNN記者到場吃閉門羹
川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案

川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案

熱門新聞

特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。（美聯社）

史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

2026-09-12 23:02
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20

超人氣

更多 >
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動
旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長