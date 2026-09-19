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川普「白宮採訪禁令」合法嗎？媒體寒蟬效應已生效

記者胡玉立／即時報導
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川普總統宣布禁止CNN、MS NOW和Politico三家媒體進入白宮，引發有關憲法第一修正案權利的複雜法律問題。川普已暗示，無論禁令能否經得起法庭挑戰，他都執意表明立場。有專家指出，考慮到可能捲入與川普政府之間曠日廢時且耗資巨大的法律糾紛，部分新聞機構在報導時可能會「三思後行」。

今日美國(USA TODAY)報導，這並非川普政府首次對媒體採取此類行動，且相關訴訟仍在進行中。

2018年，川普第一任期內，白宮曾吊銷CNN記者阿科斯塔(Jim Acosta)的採訪證，理由是他在記者會上拒絕交出麥克風；但後來一位川普任命的聯邦法官迫使白宮恢復其採訪證，理由是阿科斯塔未獲適當辯護機會。

去年2月，白宮禁止美聯社進入橢圓形辦公室、白宮東廂以及隨總統出行的媒體採訪團，原因是美聯社拒絕依川普要求將美墨邊境的墨西哥灣(Gulf of Mexico)改稱為美國灣(Gulf of America)。聯邦初審法官曾暫時叫停該禁令，但上訴法院又將裁決推翻；目前此案仍在纏訟中。

若CNN、Politico和MS NOW為了最新禁令將白宮告上法庭，過去這些充滿爭議的裁決將讓法律訴訟前景，撲朔迷離。

至於禁止特定媒體進入白宮採訪是否違憲？川普的回答是：「走著瞧吧。我認為指出這一點很有必要……老實說，禁令能否維持，得看遇到什麼法官。我不認為法院應該允許『假新聞』日復一日地炮製出來。」

華府智庫「美國企業研究所」資深研究員卡爾弗特(Clay Calvert)表示，這些禁令「完全在預料之中」，尤其目前正值期中選舉且川普支持率低迷，新聞媒體是川普眼中的「軟柿子」，實施禁令很可能會迎合他的政治基本盤；這些人絕大多數都不信任大眾媒體。

美國公民自由聯盟(ACLU)資深政策顧問萊文托夫(Jenna Leventoff)則表示，禁止記者進入白宮或其他政府辦公場所，會讓報導變得非常困難；考慮到可能捲入與川普政府之間耗資巨大且曠日廢時的法律糾紛，部分新聞機構報導時可能會「多想一想」；「從這個角度來看，川普在法庭上勝訴與否並不重要，因為讓媒體不敢發表他不喜歡的言論的寒蟬效應，已經生效了。」

精華 FAQ

  • 川普宣布禁止CNN、MS NOW和Politico 3家媒體進入白宮採訪，並暗示無論法院是否支持，他都會堅持這項立場。

  • 因為限制特定媒體進入政府核心採訪區域，可能牽涉美國憲法第一修正案的新聞自由與言論自由保障，若遭提告，將成為是否違憲的司法攻防。

  • 專家認為，即使禁令最後未必在法庭站得住腳，媒體也可能因害怕與川普政府陷入耗時又昂貴的訴訟，而在報導時更保守，這種壓力就是寒蟬效應。

白宮 川普 寒蟬效應

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川普封殺CNN等3媒體 記者證遭停用、被迫人行道連線報導

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