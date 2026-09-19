我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「拿牙籤戳壞耳機孔」小紅書竟教破壞飛機設備拿補償金

華人醫保補助取消 月付幾十元飆漲上千「如何活？」

川普封殺CNN等3媒體 記者證遭停用、被迫人行道連線報導

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CNN資深白宮記者克萊恩19日抵達白宮後發現通行證失效，且證件遭當場沒收，只好在...
CNN資深白宮記者克萊恩19日抵達白宮後發現通行證失效，且證件遭當場沒收，只好在白宮附近外的區域進行播報。(美聯社)

美聯社報導，美國總統川普18日才放話封殺CNN、MS NOW與Politico，隔天禁令隨即上路。3家媒體的白宮記者19日照常前往採訪，接連被賞閉門羹，通行證不僅遭停用，有人的證件甚至當場被沒收。

MS NOW白宮記者賈德納（Akayla Gardner）表示，她一開始順利通過白宮前兩道關卡，直到掃描通行證時，才被告知證件已遭停用並要求交回。對方還告訴她「這是上面的決定」。不過，同台一名製作人仍成功進入白宮，另一名攝影記者的通行證則同樣遭停用。

CNN資深白宮記者克萊恩（Betsy Klein）也在抵達後發現通行證失效，證件遭當場沒收，工作人員只把透明證件套還給她，要她向白宮新聞辦公室詢問。Politico隨後也證實，白宮記者哈斯萊特（Cheyenne Haslett）同樣遭拒絕進入，通行證被收走。

遭拒於門外的賈德納只能轉往白宮外，在人來人往的人行道旁架起設備現場連線，路人經過時紛紛側目；克萊恩也在採訪證遭沒收後，改到白宮園區外進行報導。另一頭，白宮北草坪「圓石灘」媒體區原本供CNN使用的外景採訪棚則空無一人。

紐約時報報導，川普這道禁令來得相當突然，部分政府官員措手不及。3名知情人士透露，就連白宮新聞辦公室部分幕僚事前也不知情，當時幕僚長威爾斯不在華府。不過，白宮通訊主任張振熙表示，川普發文時有多名高階幕僚在場，「我們都完全支持他的決定」。

這場風波下周恐進一步升高。

ABC、CBS、CNN、NBC及福斯新聞5家電視網會輪流負責總統活動的聯合電視採訪，而CNN正好排定下周負責川普赴紐約出席聯合國大會的採訪任務。若禁令持續、其他電視網又拒絕代班，川普搭乘空軍一號及出席聯大期間，可能沒有主流電視網的聯合採訪團隨行。

另一方面，法律專家認為，川普明確因報導內容禁止媒體進入白宮，恐面臨憲法第一修正案挑戰，若媒體提告並取得法院臨時命令，禁令也可能先遭喊卡。

MS NOW記者賈德納19日在白宮外人行道上準備進行現場連線報導。(路透)
MS NOW記者賈德納19日在白宮外人行道上準備進行現場連線報導。(路透)

精華 FAQ

  • 川普先放話封殺CNN、MS NOW與Politico，隔天禁令就上路。3家媒體的白宮記者前往採訪時，通行證被停用，部分甚至當場被沒收，無法進入白宮採訪區。

  • MS NOW與CNN記者只好轉到白宮外的人行道或園區外架設設備連線報導，現場還引來路人注目；原本供CNN使用的白宮北草坪外景棚，也因無人進入而空著。

  • 法律專家認為，若川普是因媒體報導內容而禁止其進入白宮，可能牴觸憲法第一修正案。若媒體提告並取得法院臨時命令，這項禁令就可能先被暫時喊停。

紐約時報 白宮 川普

上一則

川普開徵「AI沙皇」條件曝光 拒絕替AI踩煞車

下一則

川普「白宮採訪禁令」合法嗎？媒體寒蟬效應已生效

延伸閱讀

川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案

川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案
川普禁止3間媒體入白宮 CNN記者到場吃閉門羹

川普禁止3間媒體入白宮 CNN記者到場吃閉門羹
川普控報假新聞 禁CNN、MSNOW、Politico入白宮

川普控報假新聞 禁CNN、MSNOW、Politico入白宮
川普禁CNN等3家媒體進入白宮 有人批違憲

川普禁CNN等3家媒體進入白宮 有人批違憲

熱門新聞

特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。（美聯社）

史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

2026-09-12 23:02
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20

超人氣

更多 >
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動
旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長