川普開徵「AI沙皇」條件曝光 拒絕替AI踩煞車

美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室。(歐新社)

華盛頓郵報 報導，人工智慧（AI）安全風險持續升高，科技業與美國兩黨要求放慢AI發展、加強監管的聲浪也愈來愈大，對此美國總統川普 19日宣布將成立「AI部隊」，並任命一名AI沙皇，講明只需要高智商人才。川普並明確拒絕為快速發展的AI技術增設新的防護規範，強調政府「絕不會以任何方式阻礙或扼殺」AI產業成長，凸顯白宮 有意延續對AI自由放任的政策。

川普將這支「AI部隊」（AI Force）比擬為他第一任期成立的美國太空軍（Space Force），但並未進一步說明具體任務。白宮也尚未說明這支部隊究竟將隸屬軍方或文職體系。川普僅表示，政府將運用現有刑事與民事法律，處理AI產業「不良」（bad）的部分。

川普在自家平台「真實社群」發文表示：「我們絕不會以任何方式阻礙或扼殺這個不可思議產業的成長。」他形容AI是「下一場工業革命，或下一個網際網路」，而且規模將更大、影響更加深遠。

川普還預告，近期將公布新任AI沙皇人選，更表示只有高智商的人才需要去應徵。他強調，美國目前在AI領域領先中國大陸及全球其他國家，且打算讓美國繼續保持領先。

川普重新設置「AI沙皇」一職，推翻白宮半年前原本無意補實這個職位的規畫。原AI與加密貨幣沙皇薩克斯（David Sacks）3月卸下職務，目前仍擔任總統科技顧問委員會共同主席，在川普政府科技政策上仍具影響力。

川普此時宣布成立AI部隊，正值AI安全疑慮快速升溫。包括民主、共和兩黨議員及科技業執行長在內，愈來愈多人主張放慢AI開發腳步。Anthropic、OpenAI及Google近期也陸續披露，旗下AI模型在內部測試期間曾出現偏離預期行為，甚至入侵其他公司的系統。

不過，川普日前已將這類AI風險疑慮斥為「騙局」，並持續反對進一步監管AI。白宮目前僅制定一套自願性框架，由政府審查新AI模型可能帶來的網路安全風險。川普則把重點放在與中國的AI競爭，上周更直言：「誰贏得AI，誰就贏了。」

川普預計24日在華府與中國國家主席習近平會面，AI安全也預料將成為川習會議題之一。川普政府官員目前拒絕提前透露雙方將如何討論相關問題。