我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

川普控報假新聞 禁CNN、MSNOW、Politico入白宮

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統18日在白宮橢圓形辦公室接受記者提問；同日川普禁止CNN、MSNOW和P...
川普總統18日在白宮橢圓形辦公室接受記者提問；同日川普禁止CNN、MSNOW和Politico記者進入白宮。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普以媒體報導假新聞為由，宣布禁止CNN、MS NOW與Politico進入白宮，引發外界對新聞自由與憲法第一修正案遭侵害的強烈質疑。

川普總統18日在社群媒體發文表示，他自即日起禁止CNN(有線電視新聞網)、MS NOW(前稱MSNBC)和Politico(政治新聞網站)進入白宮，因為這些媒體「不斷『報導』假新聞」。川普還威脅指稱未來可能會有更多此類針對媒體的禁令。川普未詳細說明將如何實施禁令，但這些媒體機構很可能會在法庭上對任何禁令提出挑戰。

川普在其自家社群媒體平台「真實社群」(Truth Social) 的同一篇發文中指出，「媒體機構在報導美國總統、川普政府或美國時，不該一再撰寫或播報虛構內容與謊言。其他假新聞媒體將隨後處理。」

美聯社報導，此舉是川普政府對憲法第一修正案保障的新聞自由權的最新考驗。川普第二任期內，以媒體報導對他不利為由，先後控告了紐約時報、華爾街日報和英國廣播公司(BBC)等媒體，他還常當面或透過社群媒體抨擊個別記者。川普控告紐約時報和華爾街日報的訴訟已被駁回；BBC也要求駁回川普提告。

川普去年2月決定將美聯社記者排除在白宮橢圓形辦公室、空軍一號及其他因場地有限而無法容納整個記者團的活動之外，以此報復美聯社拒絕追隨他將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。美聯社已對此提起訴訟，案件仍在審理中。

川普以「報導假新聞」為由，禁止CNN、MSNOW和Politico記者進入白宮。...
川普以「報導假新聞」為由，禁止CNN、MSNOW和Politico記者進入白宮。(路透)

川普禁止CNN進入白宮一事，尤其引人注目，因為它可能會顛覆傳統「五大電視網聯合採訪團」模式：傳統上，五大電視網組團隨同總統出行並貼身追踪其一舉一動，旨在為選民及全球提供有關總統言行的獨立報導。

CNN表示，「CNN全力支持我們的白宮報導團隊及其公正準確的報導。根據美國憲法，我們有權進行此類報導，不受政府阻礙或干涉。若川普總統威脅實施的禁令付諸實施，就是非法侵犯這項受憲法保護的基本權利。」

非營利組織「新聞自由基金會」(Freedom of the Press Foundation)表示：「很難想像還有什麼比川普因新聞機構批評政府而禁止其進入『人民之家』(白宮)更公然違反憲法第一修正案的行為；也很難想像還有比這更愚蠢的舉動。這位史上支持率極低的總統，多年來一直對媒體進行報復，但這麼做對他毫無助益。」

精華 FAQ

  • 川普宣布自即日起禁止CNN、MS NOW及Politico進入白宮，並暗示未來還可能對更多媒體採取類似限制，理由是這些機構不斷報導他所稱的假新聞。

  • 他在Truth Social發文稱，媒體不應持續撰寫或播報關於美國總統、川普政府或美國的虛構內容與謊言，並把這些媒體形容為假新聞來源。

  • 美聯社與新聞自由團體認為，這可能構成對憲法第一修正案的挑戰，因為白宮限制媒體採訪可能違反新聞自由；相關媒體也可能在法院提起訴訟。

白宮 川普 社群媒體

上一則

川普公布「慷慨」政策 50州白卡部分藥物獲最惠國定價

下一則

落中國之手？F-35零件被轉運香港失蹤 國會調查

延伸閱讀

「持續報導假新聞」川普禁CNN等媒體進白宮：還有更多

「持續報導假新聞」川普禁CNN等媒體進白宮：還有更多
川普打賞 贈3助理各4.5萬元節日禮金 白宮稱符合相關法律道德標準

川普打賞 贈3助理各4.5萬元節日禮金 白宮稱符合相關法律道德標準

傳向白宮洩密 長期挺川普的女主播巴爾帝羅默突遭福斯開除

傳向白宮洩密 長期挺川普的女主播巴爾帝羅默突遭福斯開除
美伊戰爭恐拖到2029年 WSJ爆白宮估「打到川普卸任那天」

美伊戰爭恐拖到2029年 WSJ爆白宮估「打到川普卸任那天」

熱門新聞

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。（美聯社）

史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

2026-09-12 23:02
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動