川普控報假新聞 禁CNN、MSNOW、Politico入白宮

川普總統18日在白宮橢圓形辦公室接受記者提問；同日川普禁止CNN、MSNOW和Politico記者進入白宮。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普以媒體報導假新聞為由，宣布禁止CNN、MS NOW與Politico進入白宮，引發外界對新聞自由與憲法第一修正案遭侵害的強烈質疑。

川普 總統18日在社群媒體 發文表示，他自即日起禁止CNN(有線電視新聞網)、MS NOW(前稱MSNBC)和Politico(政治新聞網站)進入白宮 ，因為這些媒體「不斷『報導』假新聞」。川普還威脅指稱未來可能會有更多此類針對媒體的禁令。川普未詳細說明將如何實施禁令，但這些媒體機構很可能會在法庭上對任何禁令提出挑戰。

川普在其自家社群媒體平台「真實社群」(Truth Social) 的同一篇發文中指出，「媒體機構在報導美國總統、川普政府或美國時，不該一再撰寫或播報虛構內容與謊言。其他假新聞媒體將隨後處理。」

美聯社報導，此舉是川普政府對憲法第一修正案保障的新聞自由權的最新考驗。川普第二任期內，以媒體報導對他不利為由，先後控告了紐約時報、華爾街日報和英國廣播公司(BBC)等媒體，他還常當面或透過社群媒體抨擊個別記者。川普控告紐約時報和華爾街日報的訴訟已被駁回；BBC也要求駁回川普提告。

川普去年2月決定將美聯社記者排除在白宮橢圓形辦公室、空軍一號及其他因場地有限而無法容納整個記者團的活動之外，以此報復美聯社拒絕追隨他將「墨西哥灣」更名為「美國灣」。美聯社已對此提起訴訟，案件仍在審理中。

川普以「報導假新聞」為由，禁止CNN、MSNOW和Politico記者進入白宮。(路透)

川普禁止CNN進入白宮一事，尤其引人注目，因為它可能會顛覆傳統「五大電視網聯合採訪團」模式：傳統上，五大電視網組團隨同總統出行並貼身追踪其一舉一動，旨在為選民及全球提供有關總統言行的獨立報導。

CNN表示，「CNN全力支持我們的白宮報導團隊及其公正準確的報導。根據美國憲法，我們有權進行此類報導，不受政府阻礙或干涉。若川普總統威脅實施的禁令付諸實施，就是非法侵犯這項受憲法保護的基本權利。」

非營利組織「新聞自由基金會」(Freedom of the Press Foundation)表示：「很難想像還有什麼比川普因新聞機構批評政府而禁止其進入『人民之家』(白宮)更公然違反憲法第一修正案的行為；也很難想像還有比這更愚蠢的舉動。這位史上支持率極低的總統，多年來一直對媒體進行報復，但這麼做對他毫無助益。」