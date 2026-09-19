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川普公布「慷慨」政策 50州白卡部分藥物獲最惠國定價

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統(前)18日宣布為白卡部分藥品提供「最惠國」價格，衛生部長小甘迺迪在場聆...
川普總統(前)18日宣布為白卡部分藥品提供「最惠國」價格，衛生部長小甘迺迪在場聆聽。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布全美50州白卡部分藥物納入最惠國定價，稱可為政府與民眾省下數十億元，但外界質疑細節不透明，並認為此舉也有助共和黨期中選舉。

川普總統18日宣布，全美50州將加入「最惠國待遇」藥品定價計畫，為俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid) 中部分藥品，提供最惠國價格。川普政府甚至以「慷慨」來形容，表示可為國民節省數十億元處方藥費用。

據美聯社、國會山莊報(The Hill) 報導，這項名為「最惠國」(Most Favored Nation， MFN) 的藥物定價政策，將讓參與「白卡」醫保計畫的低收入者，享受到更低的藥品價格。「最惠國待遇」意即政府要求「跟全世界買到最便宜藥的國家一樣的最低價格待遇」。

川普重返白宮後，2025年簽署行政命令推行「最惠國待遇」政策，規定美國將以全球藥品價格最低的國家，來支付相同藥品的價格。白宮今年5月表示，根據政府與製藥公司達成的協議，將部分處方藥價格降至比照其他國家的最低水平，未來10年可節省5290億元。

但外界對協議內容一無所知，因此難以獨立核實到底可節省多少錢。

羅伯特‧伍德‧強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)是全美最大的醫療健康慈善基金會，該會的高級政策顧問亨普斯達德(Kathy Hempstead) 說，川普政府須提供更詳細的數據以證明可節省成本，否則會阻礙有關立法工作。

醫療補助計畫是由州政府與聯邦政府共同資助，為低收入族群提供醫療保障，參加者一般只象徵性支付數元即可獲得處方藥，推行MFN計畫將有助減輕各州政府的財政負擔。川普在橢圓形辦公室表示：「每個州都將能夠運用這些省下的數十億元，投資於其他醫療保健改善措施，或用在其他用途上。」

有分析認為，藥品價格是選民最關注的議題之一，川普這個時候宣布有關計畫，顯然是希望協助共和黨在期中選舉的選情。川普認為，「光是這一件事 (降低藥價)，就應該足以讓我們贏得期中選舉。」

美國患者所支付的藥品價格，取決於多項因素，包括某項治療所面臨的市場競爭程度以及保險給付範圍。大多數人透過雇主、個人保險市場，或醫療補助計畫和俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)等政府計畫取得保險，因此可以減輕大部分的醫療費用負擔。

精華 FAQ

  • 這項政策主要適用於全美50州的醫療補助計畫Medicaid，也就是俗稱白卡的低收入族群。部分處方藥將以最惠國價格計算，讓參與者能以更低價格取得藥品。

  • 最惠國待遇是要求美國為相同藥品支付全球最低價格，等同向製藥公司爭取與最便宜國家一致的藥價。川普政府宣稱，這可讓民眾與州政府節省大量藥費。

  • 外界質疑政府沒有公開協議細節，難以獨立驗證可省下多少錢；同時也有分析認為，川普選在此時宣布降藥價，明顯是在強化共和黨期中選舉的選情。

白卡 川普 低收入

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