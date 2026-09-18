參院拒確認聽證 川普撤下施羅耶ICE局長提名

因參院抗拒，川普17日宣布撤回施羅耶出任ICE局長提名。圖為施羅耶資料照片。(路透)【作者：路透通訊社，日期：2026-06-28，數位典藏序號：20260628042640506】

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普提名施羅耶出任ICE局長，但參院拒絕啟動確認程序。

川普提名施羅耶出任ICE局長，但參院拒絕啟動確認程序。 重點二： 保羅要求DHS先交代移民執法致平民死亡調查，才願安排聽證。

保羅要求DHS先交代移民執法致平民死亡調查，才願安排聽證。 重點三：白宮撤回提名後，ICE局長仍將由代理人暫時掌理職務。

總統川普 今年6月提名退役陸戰隊員施羅耶(Lance Schroyer)擔任移民及海關執法局(ICE )局長，但遭參議院抗拒，不舉行確認程序，川普最終於17日撤回提名，預計在一段時間內，ICE局長一職仍然懸空。

綜合美聯社等媒體報導，自川普提名施羅耶後，參議院國土安全與政府事務委員會主席保羅(Rand Paul)拒不舉行確認聽證會，除非國土安全部(DHS)提交有關ICE在移民執法過程裡，造成平民死亡的調查信息。

共和黨籍的保羅來自肯塔基州，他向美聯社直言並不關心提名人是誰，關心的是DHS向他提交報告，說明平民死亡事件的內部調查進展，又說目前仍在等待。

川普去年底嚴厲打擊及大規模驅逐移民，其間ICE執法人員在明尼阿波利斯市發生多起槍擊事件，造成多人死亡，包括兩名美國公民，在全國引起公憤。

保羅又說，直到白宮宣布撤回提名時才得知此事。

白宮在簡短聲明中只宣告撤回對施羅耶的提名，沒有說明何時會再提名其他人選。自2017年初以來，ICE局長人選一直未獲參議院正式確認，只由代理局長掌管，預計未來一段日子仍會如此。

施羅耶原是奧克拉荷馬州公共安全廳警官、退役陸戰隊員，毫無移民事務經驗，但與DHS部長、前奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)關係密切。

穆林今年3月接掌DHS時，承諾會採取低調的執法方式，不再像之前那樣在各大城市街頭，高調實施激進且濫用暴力的鎮壓行動。

川普在提名施羅耶時，形容他在奧克拉荷馬州擁有超過29年逮捕最惡劣罪犯的經驗，同時要求參議院「立即確認施羅耶的人事案，絕不能拖延」。

有前ICE官員認為，穆林與施羅耶的密切關係或許是參議院必須審慎確認的原因。有報導指，穆林曾在一次活動上，聲稱施羅耶是「我的好朋友」，DHS會聘用他擔任顧問。