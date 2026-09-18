川普第2任期僅任命1位亞太裔法官 學者：多元化非考慮重點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普第二任期僅任命1位亞太裔法官，遠少於第一任期13位。

川普第二任期僅任命1位亞太裔法官，遠少於第一任期13位。 重點二： 學者指出，川普遴選法官時並未把多元化列為優先考量。

學者指出，川普遴選法官時並未把多元化列為優先考量。 重點三：民主黨近年強調司法多元，拜登提名法官中亞裔與女性占比高。

川普 總統第二任期提名的亞太裔法官人數，與其第一任期相比大幅減少。他第一任期任命了13位亞太裔法官，占其依憲法第三條(Article III)任命的聯邦法官總數的6%。第二任期內提名任命的亞太裔法官，只有聯邦第九巡迴上訴法院華裔 法官艾瑞克．董(Eric Tung)一人，僅占任命總數的2%。

彭博法律新聞平台(Bloomberg Law)報導，川普遴選聯邦法官時，並未刻意追求人口組成上的多元性。事實上，與前幾任總統相比，川普任內任命少數族裔進入聯邦法院系統的比率一直較低；與他在整個聯邦政府迴避多元化相關舉措、發布反DEI(多元、公平與包容)行政命令和備忘錄，做法一貫。

研究司法任命確認程序的奧克拉荷馬州立大學政治學教授林斯穆斯(Eve Ringsmuth)表示，「多元化不是川普政府在司法提名時明確優先考慮的因素。」

但亞太裔法官在川普第一任期提名人選中，確實占了相當大比率。其中，聯邦上訴法院華裔法官何俊宇(James Ho)和菲裔法官布馬泰(Patrick Bumatay)，已被視為最高法院大法官 潛在人選。

川普第二任期迄今的總體任命數量也較少，主要原因是職缺較少。在川普第一任期的同一階段，已提名68位法官並獲確認；到2021年第一任期結束時已提名234人，目的是用年輕保守派人士重塑法院體系。本屆政府任期迄今已有54名被提名人獲得確認，其中包括10名巡迴上訴法院法官。

近期的民主黨總統都強調司法多元性，向聯邦法院提名創紀錄數量的女性和有色人種。前總統拜登任內共提名235名聯邦法官人選，近13%為亞裔，約64%為女性。

研究司法行為的聖路易華盛頓大學教授博伊德(Christina Boyd)表示，「即使川普提名的法官是女性或有色人種，他們仍是因其意識形態而獲選，多元性只是附帶結果；如今在法官遴選上極為謹慎，以免在意識形態層面上出差錯。」