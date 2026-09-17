避赫塞斯彈劾案 眾院提前一天休會到期中選舉後
國會眾議院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)16日突然宣布，眾議院在當天的會議結束後提早休會，要到11月期中選舉結束後才復會，原定17日對國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)的彈劾決議投票亦告取消，民主黨人批評這是共和黨的懦弱。
綜合NBC新聞、英國衛報等報導，共和黨籍眾議員馬西(Thomas Massie)15日對赫格塞斯提出彈劾條款，指控他濫用職權，在未經國會批准下對伊朗發動戰爭，投票原定於17日舉行。另外，國會眾議員也會就是否對AI作出立法監管展開辯論。
眾議院原定18日開始休會，直至期中選舉後才復會，但強生突然在16日發出通知提早一天休會。原定17日關於環保署(EPA)法規的投票，提前至16日舉行，但對赫塞斯的彈劾投票則會留待至期中選舉後才處理。
強生在辦公室外接受記者採訪時聲稱，他之所以調整日程，是因為「眾議院已經完成了工作」，故此希望議員在期中選舉前，返回各自選區與選民交流。他又不忘推銷本屆眾議院在立法方面取得的成就。
當回答記者有關赫塞斯的彈劾案時，強生指這是有人為博取眼球的作秀，重申只是將投票由「立即」改為推遲審議，而非取消；況且美國正處於國際衝突，因此在休會前不會討論此事。
但民主黨人猛烈抨擊，華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)指這暴露了共和黨的懦弱，「他們害怕對赫塞斯的彈劾決議會獲得兩黨支持」。
分析指出，由於美伊衝突不受選民歡迎且影響經濟，若如期對赫塞斯彈劾案投票，勢必迫使面臨期中選舉壓力的共和黨人公開表態，從而陷入政治困境。因此提前休會可避開表決，成功化解這場可能衝擊選情的投票。
提出彈劾的馬西，早因推動公開艾普斯坦檔案而與川普陣營決裂，在5月初選落敗後，再無連任的選戰包袱。
至於有關立法監管AI ，強生跟總統川普態度一致不願作出干預，一併取消辯論也是預料之中。
議長強生宣布眾院提前一天休會，原定17日對赫塞斯彈劾決議的投票因此取消，改到11月期中選舉後再復會處理，等於先把爭議性表決延後。 共和黨眾議員馬西指控赫塞斯濫用職權，認為他在未經國會批准下對伊朗發動戰爭，因此提出彈劾條款，原本安排在17日交付表決。 民主黨認為共和黨害怕彈劾案出現兩黨支持，並擔心美伊衝突與經濟影響會讓期中選舉前的共和黨人陷入表態困境，因此才選擇提前休會避戰。
精華 FAQ
議長強生宣布眾院提前一天休會，原定17日對赫塞斯彈劾決議的投票因此取消，改到11月期中選舉後再復會處理，等於先把爭議性表決延後。
共和黨眾議員馬西指控赫塞斯濫用職權，認為他在未經國會批准下對伊朗發動戰爭，因此提出彈劾條款，原本安排在17日交付表決。
民主黨認為共和黨害怕彈劾案出現兩黨支持，並擔心美伊衝突與經濟影響會讓期中選舉前的共和黨人陷入表態困境，因此才選擇提前休會避戰。
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