避赫塞斯彈劾案 眾院提前一天休會到期中選舉後

眾院議長強生(中)16日宣布，眾院提前一天休會，避開了彈劾赫塞斯與監管AI的討論。(路透)

國會眾議院共和黨籍議長強生(Mike Johnson)16日突然宣布，眾議院在當天的會議結束後提早休會，要到11月期中選舉 結束後才復會，原定17日對國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)的彈劾決議投票亦告取消，民主黨人批評這是共和黨的懦弱。

綜合NBC新聞、英國衛報等報導，共和黨籍眾議員馬西(Thomas Massie)15日對赫格塞斯提出彈劾條款，指控他濫用職權，在未經國會批准下對伊朗發動戰爭，投票原定於17日舉行。另外，國會眾議員也會就是否對AI作出立法監管展開辯論。

眾議院原定18日開始休會，直至期中選舉後才復會，但強生突然在16日發出通知提早一天休會。原定17日關於環保署(EPA)法規的投票，提前至16日舉行，但對赫塞斯的彈劾投票則會留待至期中選舉後才處理。

強生在辦公室外接受記者採訪時聲稱，他之所以調整日程，是因為「眾議院已經完成了工作」，故此希望議員在期中選舉前，返回各自選區與選民交流。他又不忘推銷本屆眾議院在立法方面取得的成就。

當回答記者有關赫塞斯的彈劾案時，強生指這是有人為博取眼球的作秀，重申只是將投票由「立即」改為推遲審議，而非取消；況且美國正處於國際衝突，因此在休會前不會討論此事。

但民主黨人猛烈抨擊，華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)指這暴露了共和黨的懦弱，「他們害怕對赫塞斯的彈劾決議會獲得兩黨支持」。

分析指出，由於美伊衝突不受選民歡迎且影響經濟，若如期對赫塞斯彈劾案投票，勢必迫使面臨期中選舉壓力的共和黨人公開表態，從而陷入政治困境。因此提前休會可避開表決，成功化解這場可能衝擊選情的投票。

提出彈劾的馬西，早因推動公開艾普斯坦檔案而與川普陣營決裂，在5月初選落敗後，再無連任的選戰包袱。

至於有關立法監管AI ，強生跟總統川普態度一致不願作出干預，一併取消辯論也是預料之中。