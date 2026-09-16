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兩黨都出現反建制派怒火 是今年初選季特色之一

記者顏伶如／即時報導
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長達六個月的初選季，為11月即將登場的期中選舉帶來五個觀察指標。（美聯社）
長達六個月的初選季，為11月即將登場的期中選舉帶來五個觀察指標。（美聯社）

華盛頓郵報16日分析，兩黨都出現反建制派的怒火，是今年初選季特色之一，德拉瓦州初選結束之後，2026年期中選舉初選便將告一段落。長達六個月的初選季，為11月即將登場的期中選舉帶來五個觀察指標。

就連共和黨人也為經濟感到焦慮

馬凱特法學院(Marquette Law School)上個月公布民調顯示，半數美國選民認為「通貨膨脹與生活成本」或廣義的經濟是今年期中選舉首要議題。民調同時顯示，就連共和黨人對於川普總統對於經濟問題的領導力也逐漸看衰。

根據紐約時報與謝納學院(Siena College)本周公布聯合民調，僅29%共和黨員認為現在經濟比一年前更好，今年1月相同民調裡，有72%共和黨員認為現在經濟比一年前好。

共和黨愛阿華州聯邦參議員候選人辛森(Ashley Hinson)表示，川普與共和黨正在努力改善狀況，希望從民主黨在2024年留下的經濟爛攤子裡東山再起。她說：「我知道要做的事情還很多，這正是我參選的原因。」

左派出現動能

初選期間，民主黨建制派幾位知名候選人紛紛敗給進步派挑戰者，實例包括普拉特納(Graham Platner)、薩依德(Abdul El-Sayed)、尼克森(Angie Nixon)等。左派顯然具有動能，但這在11月對民主黨是利是弊，目前仍然未知。

對建制派的不滿在兩黨延燒

當今局勢對現任者不利，兩黨都有備受矚目的現任者落敗，輸給善於利用反建制派憤怒及討厭華府政壇情緒的對手。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)、路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)及肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)，都是在挑戰者獲得川普背書之後，相繼在初選敗北。民主黨紐約州、科羅拉多州、密西根州現任聯邦眾議員，在初選裡也因為進步派崛起而落敗。

川普背書依然有力 但影響消退

今年初選季裡，獲川普背書但被黨內人士認為有瑕疵的幾名候選人脫穎而出，例如德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)。但上個月川普背書候選人在明尼蘇達州、密西根州、田納西州初選失敗。

過去的小眾議題(niche)如今可能影響選舉結果

兩年前，數據中心興建屬於在市議會、社區會議廳討論的小眾議題，現在卻引起全國各地選民熱烈討論。川普為共和黨定調為支持數據中心。

Flock自動車牌識別器監視系統遭跨黨派民眾反對，同樣成為選舉話題焦點。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 最突出的現象是兩黨都出現強烈反建制怒火，許多現任者或建制派候選人遭到挑戰者擊敗，顯示選民對華府政壇不滿正跨黨派延燒。

  • 民調顯示，共和黨人對經濟前景明顯轉趨悲觀，認為比一年前更好的比例大幅下降，反映通膨與生活成本仍是選民最在意的議題。

  • 川普背書仍能推動部分候選人，但已非絕對保證；另一方面，進步派在民主黨初選中展現動能，兩股力量如何轉化成11月勝負仍不確定。

初選 華盛頓郵報 紐約時報

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