紐時民調：選民對處理AI議題信任度 共和黨領先民主黨

最新民調顯示，選民更信任共和黨來處理人工智慧(AI)議題。(路透)

根據紐約時報與謝納學院(New York Times/Siena College)最新民調 ，對於選民更信任哪個政黨來處理人工智慧(AI)的議題，共和黨 略微領先民主黨 。

近日來，由於對AI潛在災難性後果的警告，各界對AI的擔憂也隨之公開化。

隨著期中選舉臨近，AI議題對選民的重要性也日益凸顯，共和黨或許能抓住這個難得的機會，在其他諸多議題上苦苦掙扎之際，爭取在AI議題上取得進展。

數據顯示，共和黨在AI信任度方面以42%對40%的微弱優勢領先民主黨，這是在民調的誤差範圍內。在45至64歲的選民中，共和黨在該議題上的支持率領先民主黨15個百分點，但在18至29歲的年輕選民中，共和黨則落後32個百分點。

此外，共和黨在AI議題上，獲得的男性選民支持率高(+14)於女性選民支持率(-6)。

這項於15日(周二)上午公布的民調顯示，在各項議題中，AI議題是共和黨唯一占優勢的領域。

民主黨則是在其他所有民調議題上均領先共和黨，包括近年來對共和黨有利的議題；在經濟相關議題方面，民主黨領先共和黨7個百分點，在生活成本方面領先了8個百分點，在移民議題上則是領先7個百分點，在赤字方面則是領先了10個百分點。

不過，各方在AI議題上的政治立場瞬息萬變，讓選民很難準確掌握各黨派的行動計畫。

川普總統就採取了全力推動AI技術發展的激進策略；他在本周上網猛烈抨擊了所謂的「末日論者」，其他共和黨人在AI上的觀點則較為微妙。

民主黨人在AI議題上的立場則是五花八門。他們強調了問題的迫切性，但卻缺乏統一的願景。

此外兩黨在這次期中選舉中，都面臨如何處理資料中心極不受歡迎的困境。