我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

紐時民調：選民對處理AI議題信任度 共和黨領先民主黨

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新民調顯示，選民更信任共和黨來處理人工智慧(AI)議題。(路透)
最新民調顯示，選民更信任共和黨來處理人工智慧(AI)議題。(路透)

根據紐約時報與謝納學院(New York Times/Siena College)最新民調，對於選民更信任哪個政黨來處理人工智慧(AI)的議題，共和黨略微領先民主黨

近日來，由於對AI潛在災難性後果的警告，各界對AI的擔憂也隨之公開化。

隨著期中選舉臨近，AI議題對選民的重要性也日益凸顯，共和黨或許能抓住這個難得的機會，在其他諸多議題上苦苦掙扎之際，爭取在AI議題上取得進展。

數據顯示，共和黨在AI信任度方面以42%對40%的微弱優勢領先民主黨，這是在民調的誤差範圍內。在45至64歲的選民中，共和黨在該議題上的支持率領先民主黨15個百分點，但在18至29歲的年輕選民中，共和黨則落後32個百分點。

此外，共和黨在AI議題上，獲得的男性選民支持率高(+14)於女性選民支持率(-6)。

這項於15日(周二)上午公布的民調顯示，在各項議題中，AI議題是共和黨唯一占優勢的領域。

民主黨則是在其他所有民調議題上均領先共和黨，包括近年來對共和黨有利的議題；在經濟相關議題方面，民主黨領先共和黨7個百分點，在生活成本方面領先了8個百分點，在移民議題上則是領先7個百分點，在赤字方面則是領先了10個百分點。

不過，各方在AI議題上的政治立場瞬息萬變，讓選民很難準確掌握各黨派的行動計畫。

川普總統就採取了全力推動AI技術發展的激進策略；他在本周上網猛烈抨擊了所謂的「末日論者」，其他共和黨人在AI上的觀點則較為微妙。

民主黨人在AI議題上的立場則是五花八門。他們強調了問題的迫切性，但卻缺乏統一的願景。

此外兩黨在這次期中選舉中，都面臨如何處理資料中心極不受歡迎的困境。

精華 FAQ

  • 民調顯示，共和黨在選民對AI議題的信任度上以42%對40%小幅領先民主黨，差距仍在誤差範圍內，顯示優勢並不穩固。

  • 45至64歲選民較信任共和黨，支持率領先民主黨15個百分點；但18至29歲年輕選民則相反，共和黨落後民主黨32個百分點，世代差距非常明顯。

  • AI是共和黨唯一領先的議題，民主黨則在其他所有項目占優，包括經濟領先7個百分點、生活成本8個百分點、移民7個百分點、赤字10個百分點。

共和黨 民主黨 民調

上一則

美軍部署太空武器 中俄皆發聲反對

下一則

美對加新關稅新增起司、摩托艇等 卡尼：不倉促達協議

延伸閱讀

路透民調：川普支持度回升 民主黨掌控國會呼聲高漲

路透民調：川普支持度回升 民主黨掌控國會呼聲高漲
AI資料中心愈蓋民怨愈大 兩黨急滅火 先解決誰買單

AI資料中心愈蓋民怨愈大 兩黨急滅火 先解決誰買單
民調：大學學歷選民對川普支持劇降 共和黨期中選舉堪憂

民調：大學學歷選民對川普支持劇降 共和黨期中選舉堪憂
紐約州長選戰 霍楚贏布萊克曼10個百分點 市郊選情拉鋸

紐約州長選戰 霍楚贏布萊克曼10個百分點 市郊選情拉鋸

熱門新聞

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。（路透）

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

2026-09-10 09:46
川普總統為力保共和黨國會多數，祭出罕見的現金利多。(美聯社)

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

2026-09-10 01:05
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光