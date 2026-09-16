期中選舉前最後表決 眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

美國聯邦眾議院15日第3度表決通過「戰爭權力法」決議，要求結束延燒近7個月的美伊戰爭，限制總統川普在未獲國會批准下繼續採取軍事行動。（路透）

美聯社報導，美國聯邦眾議院 15日第3度表決通過「戰爭權力法」決議，要求結束近7個月的美伊戰爭，限制總統川普 在未獲國會批准下繼續採取軍事行動。這可能是11月期中選舉前，眾院最後一次就美伊戰爭進行表決，決議以220票對204票過關，這次更有7名共和黨議員倒戈支持，比前兩次各4人增加。不過，先前相關決議最終都未送到川普桌上，即使這次成功闖過國會，川普也幾乎肯定會動用否決權。

川普2月28日發動對伊朗 戰爭，當初預期戰事僅持續數周，如今卻已延燒近7個月，美伊之間致命飛彈攻擊時斷時續，並持續衝擊中東局勢。距離期中選舉不到50天，國會議員本周結束後也將陸續返回選區全力投入競選。

美伊戰爭逐漸成為期中選舉的重要議題。荷莫茲海峽石油運輸受到戰事干擾，美國民眾面臨油價等物價上漲壓力。美國國會預算辦公室（CBO）15日估計，截至8月1日，美伊戰爭已耗費美國逾380億美元，依戰事激烈程度不同，目前每月成本約20億至30億美元，並預估戰爭將使2027年前的通膨率較原先預期高出0.5個百分點。

國會今年已多次試圖限制川普對伊朗動武。眾院6月首度通過戰爭權力決議，7月再度通過類似措施；參議院則直到第10次才表決通過戰爭權力決議，但川普隔天在閉門午餐會上痛批共和黨參議員後，共和黨人迅速改變立場，使限制川普戰爭權力的努力再度受挫。

根據美國憲法，宣戰權屬於國會，但總統身為三軍統帥，也有權採取部分軍事行動。越戰後制定的「戰爭權力法」試圖進一步限制總統權力，規定持續進行的軍事行動在60天或90天後，原則上必須取得國會批准。

川普2024年競選重返白宮時，曾承諾不讓美國捲入海外戰爭，如今美伊戰事也逐漸對掌控參眾兩院的共和黨形成政治壓力。美聯社與NORC公共事務研究中心7月民調顯示，多數美國人認為這場戰爭不值得打。