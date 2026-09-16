紐時：不當影子法庭 最高法院慎選時機對抗川普
紐約時報15日分析，最高法院在川普總統第二任期大部分時間採取順從策略，對於敏感議題閃躲拖延，有時則會堅定表達反對；大法官不慌不忙選擇適當時機出手，到目前為止已經駁回川普的關稅、出生公民權以及動用國民兵等政策，14日晚間更駁回川普政府限縮通訊投票的計畫。
川普政府原本打算增加通訊投票的困難度，讓美國郵政總局(United States Postal Service)審查通訊選票並決定哪些選票能夠遞送。兩黨選務官員則對這些限縮措施感到困惑，紛紛表示數百萬選民恐將失去投票權。
三周前，位居多數的保守派大法官以時機尚不成熟為由，延後裁決川普政府限縮通訊投票案。最高法院當時也說，延後裁決不代表最後將批准川普政府計畫，「時間將證明一切」。
大法官所說的時間終於在14日到來，而且傳達訊息非常明確。最高法院多數擋下限縮通訊投票的計畫，並表示限縮措施可能有違法之虞。
羅耀拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)法律教授李維特(Justin Levitt)分析指出：「並沒有出現支持混亂的五票。」
川普對於裁決結果感到憤怒，猛烈批評第一任期完成任命的三名保守派大法官。表決票數並未公開，僅艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)提出不同意見。
川普重返白宮以來，川普政府向最高法院聲請緊急上訴有30件獲得壓倒性勝利，裁決結果顯示對總統權力的順從，最高法院也被批評人士形容為「影子法庭」(shadow docket)。
然而，2025年12月開始情勢轉變，最高法院認為不應在當地官員反對下部署伊利諾州國民兵。直到6月結束的本屆會期，最高法院一直維持相同立場。
川普念茲在茲的關稅計畫核心項目也被最高法院推翻，數百億非法徵收關稅必須退款。川普想要開除聯準會理事的企圖同樣在最高法院受挫，川普聲稱選務機關在選舉日(Election Day)之後收到的某些選票不應列入計票，後來也被最高法院駁回。
最高法院今夏在出生公民權上給予川普沉重打擊，裁定川普試圖在美國出生嬰兒自動取得公民權的行政命令違反憲法。
最高法院多數認為，讓郵政總局審查並決定哪些通訊選票可遞送，可能嚴重阻礙投票權，且限縮措施有違法疑慮，因此擋下該計畫。 紐時認為最高法院先前多採順從或拖延策略，但近來開始在適當時機明確出手，對川普的關稅、國民兵與出生公民權等政策展現更強硬立場。 除了通訊投票限縮案外，川普在關稅、試圖開除聯準會理事、限制選舉日後收到的選票，以及出生公民權行政命令等議題上，都遭最高法院阻擋。
精華 FAQ
最高法院多數認為，讓郵政總局審查並決定哪些通訊選票可遞送，可能嚴重阻礙投票權，且限縮措施有違法疑慮，因此擋下該計畫。
紐時認為最高法院先前多採順從或拖延策略，但近來開始在適當時機明確出手，對川普的關稅、國民兵與出生公民權等政策展現更強硬立場。
除了通訊投票限縮案外，川普在關稅、試圖開除聯準會理事、限制選舉日後收到的選票，以及出生公民權行政命令等議題上，都遭最高法院阻擋。
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