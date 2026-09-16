路透民調：川普支持度回升 民主黨掌國會呼聲變高

根據最新民調，川普總統的支持度已略為回升，但共和黨在期中選舉的前景仍不被看好。（路透）

路透/益普索(Reuters/Ipsos)民調 顯示，共和黨上周舉行首次期中選舉大會後，川普 總統的支持度從歷史低點回升，但選民對民主黨 掌控國會的呼聲同樣高漲。

這項為期四天的調查收集1143名受訪者的回應，誤差範圍為正負3個百分點，結果顯示，63%的人不認同川普在大會演說中提出的5000元紅利承諾，每10名共和黨人有四人反對，而每10位民主黨人中更有九人表示反對。

路透報導，約35%的人肯定川普的施政表現，高於8月28日至31日民調的33%，當時是川普政治生涯的民意低谷。

美軍2月攻擊伊朗以來，川普的支持率持續下滑，戰爭擾亂石油運輸，並將燃料價格推上歷史新高，影響美國家庭的財務；美伊軍事行動開始後，共和黨的支持度應聲下滑，近幾周甚至喪失該黨在經濟政策上長年領先的優勢。

益普索調查詢問受訪者，若國會選舉於今日舉行將支持哪一黨，44%選擇民主黨，37%選擇共和黨；路透分析，此議題出現7個百分點的黨派差距，是川普去年1月重返白宮以來最大的一次。

若共和黨失去國會任何一院的控制權，恐使川普在任期最後兩年的施政布局更加困難。

全國性民調雖然可以反映整體民意，卻無法完整呈現各州、各選區選情的細微差異，而共和黨在這些選區仍握有結構性優勢。

在經濟方面，選民如今認為民主黨(38%)比共和黨(37%)更值得信賴，這是民主黨近十年來首次在經濟議題上領先。

路透指出，川普在華府推動的白宮宴會廳等多項建設計畫，呈現強烈的黨派差異，91%的民主黨受訪者反對相關計畫，另有25%共和黨人反對。此外，約三分之二的受訪者(包含50%的共和黨人)一致認為，不必優先進行這些建設計畫。