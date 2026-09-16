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限縮郵寄選票被擋 川普痛批大法官「讓美國倒退100年」

記者胡玉立／綜合報導
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在最高法院裁定否決川普總統的郵寄選票措施後，川普15日對大法官提出嚴厲抨擊。（路...
在最高法院裁定否決川普總統的郵寄選票措施後，川普15日對大法官提出嚴厲抨擊。（路透）

針對最高法院14日駁回川普總統試圖在11月期中選舉限制郵寄選票的措施，川普15日在社群媒體公開抨擊最高法院，稱那些由他任命、如今卻反對他的大法官「並非我當初面試過的人」、「他們與昔日判若兩人」。這是川普在重大政策遭遇不利裁決後，對最高法院發出的最新尖銳批評。

美聯社及路透報導，最高法院近幾個月曾就選舉相關議題作出多項有利於共和黨的裁決；但此前，最高法院也曾針對川普下令限制「出生地公民權」及他單方面徵收關稅的權力等案件，作出不利川普裁決；當時也曾遭川普批判。川普一直有抨擊法官的紀錄，而且往往會對那些做出違背其意願裁決的法官，進行強烈人身攻擊。

川普15日以長篇貼文寫道：「最高法院無力也無意為我們的國家做正確的事，這將以非常負面的方式載入史冊；這家最高法院受到激進左派的脅迫和誘導，做出了讓美國倒退至少100年的決定。」

最高法院目前保守派對自由派是6:3，但近來幾項判決都不是川普總統想要的結果。（路...
最高法院目前保守派對自由派是6:3，但近來幾項判決都不是川普總統想要的結果。（路透）

川普沒有具體點名哪位大法官，但他指出：「這些人並不是我當初面試時想任命到最高法院的人，他們已判若兩人，只剩空殻，」「最高法院將因做出我國歷史上最具破壞性、傷害性和危害性的裁決而臭名昭著。」

川普第一任期內任命三位大法官：戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)，從而確立最高法院保守派大法官6：3的多數優勢。

最高法院14日的裁決阻止實施郵政總局在川普指示下推出的限制郵寄選票的新規定。該裁決簡短且未署名，這在處理緊急請求時很常見。只有保守派大法官艾里托(Samuel Alito)和湯瑪斯(Clarence Thomas)公開表示異議；川普稱他們兩人為「傳奇人物」。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)隨後告訴記者，川普政府將遵守最高法院的裁決。但他也為川普的言論進行辯護，駁斥這些言論會破壞法院獨立性的說法，稱總統批評政府其他部門是民主進程的一環。

布蘭奇說道：「他完全有權、實際上也應該在對最高法院有疑慮時表達出來」，「這不是他第一次這樣做，也不會是最後一次。」

精華 FAQ

  • 最高法院14日阻止郵政總局依川普指示推出的郵寄選票限制新規，等同否決其在11月期中選舉前收緊郵寄投票的作法，法院未公開詳盡理由。

  • 川普15日在社群媒體長篇發文抨擊最高法院，稱部分由他任命的大法官已判若兩人，並指裁決受激進左派脅迫，讓美國倒退至少100年。

  • 司法部長布蘭奇表示，川普政府會遵守最高法院裁決，但也替總統辯護，認為批評司法部門是民主過程的一環，總統有權表達疑慮。

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