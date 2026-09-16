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4共和黨人倒戈 參院卡關加密幣監管法案

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普去年曾發行迷因幣，為促銷還提出購買金額最高的前220名買家，有機會與川普在華...
川普去年曾發行迷因幣，為促銷還提出購買金額最高的前220名買家，有機會與川普在華府郊區私人高球俱樂部共進晚餐。(路透)

參院民主黨15日以49：50票的程序表決結果，擋下名為「清晰法案」(Clarity Act)的加密貨幣監管法案，他們堅持納入道德條款，限制川普家族在任內從加密資產獲利。這項獲業界支持的立法在期中選舉前受挫，恐無限期擱置。

美聯社報導，這場表決是規模2.3兆元的加密貨幣市場在選舉年的關鍵考驗，有四名共和黨員加入民主黨陣容，程序表決須達60票門檻 。加密貨幣公司已成為重要政治力量，而川普在任期間累積大量加密貨幣財富。雖然部分民主黨人對該產業態度友善並支持監管，但強調法案必須包含道德條款。麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)表示，「我們不能讓這種加密貨幣法案過關，川普繼續爽賺數十億元，全美家庭卻得面對高物價和一天比一天糟的經濟。」

維州民主黨參議員華納(Mark Warner)說，他仍希望監管加密產業，但「我們不能通過一項監管這個產業的里程碑法案，卻又允許美國總統個人從中獲利。」

白宮加密貨幣顧問維特( Patrick Witt)警告，表決失敗將繼續扼殺國內金融創新，並增加未來全球金融市場標準由歐盟或中國制定的風險。

川普近日同意部分讓步，包括限制聯邦民選官員發行數位資產以及賦予州檢察長更多執法權，但民主黨仍認為不足，並要求川普或未來總統在持股達一定價值時須撤資。亞利桑納州參議員加列戈(Ruben Gallego)批評共和黨未能與民主黨合作制定含強力道德條款的法案。

共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)對表決之前川普的讓步表示滿意，表示「我們就差這麼一點，」提里斯說，「沒能把握這個機會，實在可惜。」

川普家族自川普再當選以來在加密領域獲利豐厚，包括就職前推出的迷因幣(meme coin)。川普家族還持有World Liberty Financial控股權，川普申報從該公司加密產品銷售獲得超過5億元收入，占其去年加密業務逾14億元收入的一大部分。

法案支持者認為，立法目的在為產業提供法律確定性、保護消費者，防止市場崩潰。反對者則認為法案是對產業的讓利，因加密公司已成為兩黨候選人的慷慨金主。

2024年，加密產業在國會選舉花費超過1.3億元。懷俄明州共和黨參議員魯米斯(Cynthia Lummis)稱「現在不通過就永遠沒機會了」，康州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)則批評加密產業不是靠法案本身的優點，而是以競選支出威脅反對的議員，試圖強推法案過關。

精華 FAQ

  • 關鍵在於民主黨要求法案納入道德條款，限制川普家族在任內從加密資產獲利；最終有4名共和黨人倒戈，使程序表決以49：50失敗，未達60票門檻。

  • 民主黨認為，若在川普可從加密產業獲利的情況下通過監管法案，等於讓總統個人受益於被監管的產業，違反利益迴避原則，也會削弱法案的正當性。

  • 支持者主張法案能提供產業法律確定性、保護消費者並避免市場崩潰；反對者則認為它偏向加密公司利益，且產業大量捐款與政治施壓，讓法案帶有利益交換色彩。

參院 民主黨 麻州

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