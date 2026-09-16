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FBI招聘引熱議 局長鬥嘴參議員互指是「笑話」

記者胡玉立／綜合報導
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FBI局長帕特爾15日在參院司法委員會聽證會上，與議員相互辱罵和人身攻擊。(路透...
FBI局長帕特爾15日在參院司法委員會聽證會上，與議員相互辱罵和人身攻擊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

FBI局長帕特爾在參院聽證會上與議員激烈交鋒，同時為放寬招聘限制辯護，強調不應讓賣淫或童年受害經歷者被自動排除。

聯邦調查局(FBI)局長帕特爾(Kash Patel)15日出席參院司法委員會聽證會，全場火藥味十足，充斥著帕特爾現身國會山莊時的典型特徵：與議員相互辱罵和人身攻擊。帕特爾挨轟和辯護的主要議題之一，是他近期變更FBI招聘政策：允許將曾涉及賣淫和童年時期獸交行為的申請者，納入錄用考量。

FBI今春悄悄取消一項雇用限制：不再一概排除曾有賣淫經歷的申請人；該局也對「童年時期涉及獸交經驗」作出類似調整。面對兩黨議員質疑，帕特爾否認這些調整代表降低用人標準，並堅稱此舉旨在讓這些行為的受害者得以申請FBI職位，不因此經歷被自動取消資格。

帕特爾說：「我們不想懲罰獸交或人口販運受害者。」帕特爾表示變更政策的建議是他下屬提出的。路易斯安納州共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)對此嚴厲質問帕特爾：「當你看到獸交字眼時，難道不想問問提議的傢伙『到底是從哪個星球空降來的？』」

帕特爾承認一開始他確有此反應，但「後來他們向我解釋並提出一些案例，其中就有向FBI提出工作申請的人員曾被迫從事此類行為，所以我認為應該把他們納入雇用考量，而非自動取消資格。」

帕特爾在數小時的聽證過程中，與民主黨人激烈交鋒；爭執的起因包括他解雇了曾參與調查川普總統的探員、不排除可能在選舉日派遣探員前往投票站。

新澤西州民主黨籍參議員布克(Cory Booker)一度激動高聲痛批帕特爾是「無能的走狗」、「FBI的恥辱，甚至根本不具備成為FBI探員的資格」，「你簡直是個笑話」。

帕特爾則反唇相譏：「你是美國參院最大的笑話，而且還坐在謝安達(Adam Schiff)旁邊。」加州民主黨參議員謝安達是最常直言不諱批評帕特爾的國會議員。

佛蒙特州民主黨參議員威爾希(Peter Welch)要求帕特爾承諾在美國民眾11月前往投票站時，「絕不會以任何方式干涉他們的意願」。帕特爾回道：「我明確承諾，絕不會參與你們那場充滿謊言的鬧劇。」他還稱威爾希是「徹頭徹尾的騙子」。

精華 FAQ

  • FBI今春取消部分雇用限制，不再一概排除曾有賣淫經歷者，也調整對童年時期涉及獸交經驗者的處理方式，目的是避免受害者因過往遭遇而被自動淘汰。

  • 帕特爾否認這代表降低標準，表示政策是為了讓受害者有機會申請FBI職位，並稱這些調整是下屬提出後，經他聽取案例說明才支持。

  • 他先與共和黨參議員甘迺迪就招聘政策爭辯，又與民主黨參議員布克、威爾希激烈交鋒，雙方互罵對方是笑話、騙子，場面相當失控。

參議員 FBI 賣淫

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