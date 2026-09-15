小川普認了 5月婚禮派對數十萬元帳單 俄富豪付錢

小川普與妻子貝蒂娜安德森（Bettina Anderson）。(美聯社)

川普 總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)5月24日在巴哈馬私人島嶼舉行的婚禮後的慶祝活動，包括島嶼租金及煙花秀等，被爆出是由一名與俄羅斯總統普亭 關係密切的俄國富豪埋單數十萬元，小川普夫婦已承認。

華爾街日報報導，最先爆出內情的是調查媒體 ProPublica， 指出資助小川普婚禮活動的是俄國富豪、國際拳擊協會(IBA)主席克列姆廖夫(Umar Kremlev)，他也是普亭的親信。

川普當時說很想參加，但因為由當時美伊戰爭僵局未解，故未出席。

小川普夫婦對有關報導馬上在Instagram發布聲明，確認克列姆廖夫支付費用，又說「這是朋友贈送極其慷慨的結婚禮物」。

小川普夫婦補充說：「令人遺憾的是，如此私密而令人喜悅的事情，竟會僅僅因為一個人的身分或來歷，而被重新解讀成具有政治目的或陰險動機。友誼不需要政治動機，慷慨相贈也不代表背後必然有所圖。有時候，婚禮禮物就只是婚禮禮物。」

紐約時報指出，這些款項對美國總統的家人而言，代表著對操守規範非比尋常的蔑視。

為避免受到外國勢力影響，總統家人通常被認為應避免接受這類私人且價值不菲的禮物，尤其是來自俄羅斯這類國家的饋贈。倫理專家表示，外國勢力可能先以禮物拉攏總統家人，最終再期待對方有所回報。

一位參加活動的賓客向華爾街日報說，看到一群人在說俄語，但不知道他們是誰。ProPublica 的報導指其中一人是曾在俄羅斯國防承包商及國企能源企業擔任高管的拉古京(Alexander Lagutin)。

根據報導，克列姆廖夫是透過阿拉伯聯合大公國杜拜一家與國際拳擊協會有關聯、名為IB Challenger的公司埋單。克列姆廖夫辦公室回應稱，IBA本身沒有承擔婚禮費用，但沒有回答由IB Challenger付費的問題。

克里姆廖夫自2020年起擔任IBA主席，也多次與小川普會晤，兩人2025年一次會議上並肩而坐。

無獨有偶的是，普亭剛在今年4月給克列姆廖夫授予俄羅斯友誼勳章。在5月24日小川普在慶祝活動的同時，克里姆廖夫發布了一張自己身穿印有普亭頭像的T恤，在樹林中漫步的照片，T恤衫上寫著「誰征服了柏林？」

西方把克列姆廖夫描述為與普亭關係密切的寡頭，但他的辦公室刖說他是商人及慈善家，烏克蘭政府已對他實施個人制裁。

資助小川普婚禮活動的俄國富豪、國際拳擊協會主席克列姆廖夫，也是普亭的親信。(路透)