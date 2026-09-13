防「AI毀滅人類」…兩黨眾議員籲議長取消休會 盡快立法監管

眾院兩黨議員致函給議長強生，呼籲取消休會並盡快通過人工智慧(AI)監督法案。(歐新社)

有鑑於人工智慧(AI)系統恐全面失控並威脅人類安全，眾院 兩黨議員致函給議長強生(Mike Johnson)呼籲取消休會並盡快通過人工智慧(AI)監督法案。

根據新聞網站Axios.com在12日報導，在Axios率先取得的信件副本，該信由加州聯邦眾議員 李卡多(Sam Liccardo，民主黨 )起草，呼籲強生採取「緊急行動」以「因應先進AI帶給人類的災難性風險」，目前已獲得加州民主黨人懷賽德(George Whitesides)、劉雲平(Ted Lieu)以及麻州聯邦眾議員特拉罕(Lori Trahan，民主黨)等人簽署。

眾院原定14日復會一周，隨後休會至11月9日期中選舉後，該信疾呼眾議員們「立即返回華府開會，直到國會推動有意義的兩黨AI安保措施」，並強調：「如果國人認為國會對於應對國家最緊迫的挑戰，態度不認真，那是完全可以理解的。」

眾院原定9月最後兩周繼續工作，但眾院領導層月初取消這兩周的安排，以便議員們有更多時間在選舉前在其選區開展連任的競選活動。議員在信中指，「儘管人工智慧安全專家和美國民眾日益敦促採取行動應對這一風險危機，但國會卻袖手旁觀」。

日前AI新創公司Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)辭職時指出，能夠自我改進的AI系統恐將失控並毀滅人類，這項警告讓國會議員普遍感受立法規範AI的迫切感。

加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna，民主黨)9日呼籲聯邦政府成立類似監督核能、航空單位的機關，並且設立俗稱「殺手開關」緊急停止裝置(kill switches)，以便在AI系統發生危險行為時予以關閉；佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)等進步派人士也積極推動禁止開發比人類更聰明的「超級人工智慧」(Superintelligence)，不過國會領導階層仍無在期中選舉前對AI監管法案投票的計畫。

該信提及諸多監管AI的兩黨法案，包括劉雲平和德州聯邦眾議員莫蘭(Nathaniel Moran，共和黨)提出的「AI強制關閉法案」(AI Kill Switch Act)，允許聯邦機構強制暫停AI模型運作；另外由特拉罕和奧伯諾爾特(Jay Obernolte，加州共和黨人)共同提出FRONTIER法案，推動國家級框架以規範新型AI模型研發與部署。

該信主張AI監控法案「值得審議、公開辯論，經過深思熟慮修訂並採取行動」：「無論提案或是其他任何應變方案，AI專家和企業領袖均一致認為，美國既能在AI領域引領全球，又能建立合理保障措施，從而保護美國民眾及國家安全。」並總結道：「當我們後代子孫讀到關於後末日歷史紀錄，例如名為『國會為何沉睡』(Why Congress Slept)的文章(可能由具備自主能力的AI撰寫)時，無所作為更凸顯我們的不可理喻且不可原諒。」