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期中選舉獲勝後 民主黨將全面對川普、家族及閣員展開多項調查

編譯彭馨儀／綜合報導
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民主黨眼見有望奪回眾院控制權，已擬妥計畫對川普及家族還有閣員展開多項調查。圖為眾...
民主黨眼見有望奪回眾院控制權，已擬妥計畫對川普及家族還有閣員展開多項調查。圖為眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(右二)。(路透)

民主黨眼見有望在期中選舉奪回眾議院控制權，已準備對總統川普及其家族與閣員展開全面調查。

華盛頓郵報報導，民主黨議員及幕僚透露，相關計畫將聚焦川普任內的利益衝突、聯邦機構重組及對政治對手的打壓。

●川普家族致富

民主黨擬深入調查川普在任期間的獲利情況。眾院監督委員會(House Oversight Committee)預計由加州眾議員賈西亞(Robert Garcia)領導，已追蹤到川普第二任期首年即從外國取得22.5億元利益。司法委員會(Judiciary Committee)民主黨馬里蘭州眾議員拉斯金(Jamie Raskin)針對與川普兒子小川普(Donald Trump Jr.)及艾瑞克(Eric Trump)相關的創投公司1789 Capital與American Ventures展開調查，質疑受投資企業獲政府合約或政策優惠。此外，國稅局(IRS)與川普達成免受未來查稅協議；「真實社群」(Truth Social)販售「優先快速存取貼文」權限，以及女婿庫許納(Jared Kushner)的商業交易亦為審查重點。

●利益護航者

民主黨批評川普濫用特赦權保護政治捐款人與親信，並免除賠償責任。例如，安養院高層施瓦茨(Joseph Schwartz)花費近百萬元關說後獲特赦，免除3800萬元詐欺賠償。加州民主黨聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)指出，政府以12億元和解金要求德國能源公司轉投資川普捐款人的天然氣項目，涉嫌將和解金當小金庫。

●重塑聯邦政府

康州聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)將針對被解雇的情報官員展開調查，包括政府效率部(DOGE)大規模解雇案、解散國際開發署(USAID)、拆撤教育部及擅自扣留國會撥款。同時，民主黨將調查對前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)等對手的報復性起訴。

●外交決策

眾院外交委員會首席議員米克斯(Gregory Meeks)計劃調查川普派任無公職身分的特使威科夫(Steve Witkoff)與庫許納主導外交談判，涉嫌邊緣化國務院並引發利益衝突。民主黨亦擬重啟艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案聽證會，持續對川普施壓。

●民主黨可能的障礙

白宮發言人韋爾斯(Olivia Wales)指責民主黨缺乏建設性議程。白宮律師辦公室與司法部(DOJ)已研擬主張行政特權，阻撓國會調閱紀錄與質詢。康州聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)則提醒黨內應汲取特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查的教訓，切勿過度承諾而導致公眾期望落空。

精華 FAQ

  • 重點包括川普及家族的利益衝突、外國資金與商業交易、特赦是否濫用，以及政府機構重組和對政敵的報復性行動。

  • 包括小川普與艾瑞克涉入的1789 Capital、American Ventures，Truth Social的付費功能，庫許納商業往來，以及川普任內從外國取得的利益。

  • 白宮可能援引行政特權阻止調閱資料，司法部也可能配合抗拒國會要求；此外，黨內還擔心重演穆勒調查後期承諾過高、成果不足的問題。

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