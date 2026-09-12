5000元「川普紅利」錢哪來？盧特尼克：不會動用納稅人的錢
針對川普總統稍早承諾若共和黨贏得期中選舉，將發給全美每名成年人5000元「紅利」，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)10日表示，不會動用納稅人的錢。然而這筆經費將來自何處，白宮官員說法卻莫衷一是。
盧特尼克在9/11國家紀念博物館接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪時，就所謂的「川普紅利」表示，「這不會來自納稅人的錢。」
盧特尼克強調：「我們將共同落實這一計畫，並向美國人發放這筆款項，而且資金來源並非納稅人的錢。」
川普9日在共和黨期中選舉造勢大會上宣布，共和黨於11月選舉後繼續掌控國會兩院的情況下，將發給全美約2.7億成年人每人5000元。總支出估計將達1.2兆元。
盧特尼克表示，政府可以透過其他途徑來「籌措川普想要發放的這筆資金，既不造成赤字，也不動用納稅人的錢。」
當被問及資金來源時，盧特尼克提到了尚未推出的「川普白金卡」（Trump Platinum Card）。川普白金卡計劃要求移民申請人加入等待名單，必須支付1.5萬元的處理費，通過國土安全部的審查，並向美國政府額外繳納5百萬元的「捐款」，就可獲得川普白金卡。持卡人每年可在美國居住270天，且無需就美國境外的收入繳稅。
「我們有一份超過10萬人的等待名單，他們都想來這裡，」盧特尼克說，「這意味著有5000億元資金。」
他也提到了聯邦政府去年對英特爾的投資，並表示這是另一個潛在的資金來源。川普曾表示，這項投資在過去幾個月裡已產生了超過300億元的收益。盧特尼克指出：「大家都知道我們持有大約5億股英特爾股票，當時股價是20元，現在漲到了100元，所以我們獲利500億元。」
另外，白宮國家經濟委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)11日則表示，這筆資金可能來自一項「預算和解」(reconciliation)法案。但是這項法已在共和黨內部引發分歧，佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)公開反對，警告此舉恐推升通膨，建議應以減稅取代發現金。他說：「若有盈餘，就該減稅還給人民，而不是再借1兆5000億元砸進經濟，那只會帶來更多通膨與債務。」
川普先前曾提出發放2000元關稅分紅支票，以及5000元的政府效率部(DOGE)分紅，但這兩項承諾都「跳票」了。
盧特尼克強調這筆錢不會來自納稅人的錢，政府會透過其他途徑籌措，且不造成赤字。他並表示將共同落實計畫，但具體財源仍未定案。 文中提到三種說法：尚未推出的川普白金卡、聯邦政府對英特爾投資的收益，以及白宮國家經濟委員會主席哈塞特提到的預算和解法案。 因為川普曾提出的關稅分紅與DOGE分紅都未兌現，如今5000元紅利的資金來源又前後不一，還遭德桑提斯批評可能推升通膨與債務。
精華 FAQ
盧特尼克強調這筆錢不會來自納稅人的錢，政府會透過其他途徑籌措，且不造成赤字。他並表示將共同落實計畫，但具體財源仍未定案。
文中提到三種說法：尚未推出的川普白金卡、聯邦政府對英特爾投資的收益，以及白宮國家經濟委員會主席哈塞特提到的預算和解法案。
因為川普曾提出的關稅分紅與DOGE分紅都未兌現，如今5000元紅利的資金來源又前後不一，還遭德桑提斯批評可能推升通膨與債務。
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