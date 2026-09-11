期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府承諾向約100萬名投保人發放500元退款。

川普政府承諾向約100萬名投保人發放500元退款。 重點二： 退款對象為未享補助、使用healthcare.gov投保者。

退款對象為未享補助、使用healthcare.gov投保者。 重點三：民主黨批評此舉是選舉噱頭，無法解決保費上漲。

俗稱「健保 " rel="154409">歐記健保 」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)擴大保費補貼已於2025年底到期失效，導致2026年起許多投保人保費大增，值此期中選舉競選即將到來的關鍵時刻，川普 政府承諾對全美30州約100萬名在拜登政府執政期被多收費用的投保人，下月起發放500元退款支票。

醫療費用負擔能力成了11月期中選舉前備受選民關注的核心議題，川普總統9日在共和黨期中選舉大會中，先大開支票，聲稱一旦共和黨保住參眾兩院控制權，將對全美每位成人發放5000元，隔天又做出另一承諾。

川普10日在白宮X帳號上發布錄音講話稱，救濟措施從退款給所有被多收費的人開始，幾周內將發放款項。將獲退款者是未享用保費補助，且在聯邦交易平台healthcare.gov加入歐記健保的人。

批評人士稱川普此舉是「噱頭」，並非醫療成本飆升的解決之道。

川普指責前總統拜登團隊對歐記健保資金管理不善，但他未提供證據；他還聲稱，拜登政府向保險公司收取用戶費用(user fees)，而這些費用來自更高的保費。

白宮在事實清單中稱，拜登政府累積大量盈餘，並未用來嘉惠支付更高保費的民眾，但川普政府將發放退款。

目前尚不清楚這500元退款是否確實是投保人多付的保費，此外，退款資金來源、以及是否需要國會批准才能發放等細節也尚待釐清。

共和黨控制的國會讓疫情期間拜登政府提供的擴大健保補貼到期後，許多投保人保費倍增，迫使數百萬人降低保險等級或完全退出歐記健保。

倡議組織Protect Our Care執行董事伍德豪斯(Brad Woodhouse)是民主黨策略師、他透過聲明說川普退款計畫簡直是個笑話；共和黨取消工薪家庭稅收抵免以來，數百萬人保費大幅上漲。在人們為支應高昂食品雜貨、房租和醫療保健費用苦苦掙扎之際，500元噱頭根本不足以擺脫川普和共和黨人造成的困境。

全美約1900萬人透過歐記健保交易平台買醫療保險。