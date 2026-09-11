期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款
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俗稱「健保" rel="154409">歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)擴大保費補貼已於2025年底到期失效，導致2026年起許多投保人保費大增，值此期中選舉競選即將到來的關鍵時刻，川普政府承諾對全美30州約100萬名在拜登政府執政期被多收費用的投保人，下月起發放500元退款支票。
醫療費用負擔能力成了11月期中選舉前備受選民關注的核心議題，川普總統9日在共和黨期中選舉大會中，先大開支票，聲稱一旦共和黨保住參眾兩院控制權，將對全美每位成人發放5000元，隔天又做出另一承諾。
川普10日在白宮X帳號上發布錄音講話稱，救濟措施從退款給所有被多收費的人開始，幾周內將發放款項。將獲退款者是未享用保費補助，且在聯邦交易平台healthcare.gov加入歐記健保的人。
批評人士稱川普此舉是「噱頭」，並非醫療成本飆升的解決之道。
川普指責前總統拜登團隊對歐記健保資金管理不善，但他未提供證據；他還聲稱，拜登政府向保險公司收取用戶費用(user fees)，而這些費用來自更高的保費。
白宮在事實清單中稱，拜登政府累積大量盈餘，並未用來嘉惠支付更高保費的民眾，但川普政府將發放退款。
目前尚不清楚這500元退款是否確實是投保人多付的保費，此外，退款資金來源、以及是否需要國會批准才能發放等細節也尚待釐清。
共和黨控制的國會讓疫情期間拜登政府提供的擴大健保補貼到期後，許多投保人保費倍增，迫使數百萬人降低保險等級或完全退出歐記健保。
倡議組織Protect Our Care執行董事伍德豪斯(Brad Woodhouse)是民主黨策略師、他透過聲明說川普退款計畫簡直是個笑話；共和黨取消工薪家庭稅收抵免以來，數百萬人保費大幅上漲。在人們為支應高昂食品雜貨、房租和醫療保健費用苦苦掙扎之際，500元噱頭根本不足以擺脫川普和共和黨人造成的困境。
全美約1900萬人透過歐記健保交易平台買醫療保險。
川普政府表示，將自下月起向全美約30州、約100萬名曾被多收費的歐記健保投保人發放500元退款支票，並稱幾周內即可開始支付。 白宮說，領取對象是未享用保費補助、並透過聯邦交易平台healthcare.gov加入歐記健保的人；目前仍不清楚退款是否等同於實際多付保費。 批評者認為，這項措施只是選舉前的噱頭，無法真正解決保費飆升問題；且退款資金從何而來、是否需國會批准，都還沒有明確答案。
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川普政府表示，將自下月起向全美約30州、約100萬名曾被多收費的歐記健保投保人發放500元退款支票，並稱幾周內即可開始支付。
白宮說，領取對象是未享用保費補助、並透過聯邦交易平台healthcare.gov加入歐記健保的人；目前仍不清楚退款是否等同於實際多付保費。
批評者認為，這項措施只是選舉前的噱頭，無法真正解決保費飆升問題；且退款資金從何而來、是否需國會批准，都還沒有明確答案。
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