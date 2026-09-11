我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府承諾向約100萬名投保人發放500元退款。
  • 重點二：退款對象為未享補助、使用healthcare.gov投保者。
  • 重點三：民主黨批評此舉是選舉噱頭，無法解決保費上漲。

俗稱「健保" rel="154409">歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)擴大保費補貼已於2025年底到期失效，導致2026年起許多投保人保費大增，值此期中選舉競選即將到來的關鍵時刻，川普政府承諾對全美30州約100萬名在拜登政府執政期被多收費用的投保人，下月起發放500元退款支票。

醫療費用負擔能力成了11月期中選舉前備受選民關注的核心議題，川普總統9日在共和黨期中選舉大會中，先大開支票，聲稱一旦共和黨保住參眾兩院控制權，將對全美每位成人發放5000元，隔天又做出另一承諾。

川普10日在白宮X帳號上發布錄音講話稱，救濟措施從退款給所有被多收費的人開始，幾周內將發放款項。將獲退款者是未享用保費補助，且在聯邦交易平台healthcare.gov加入歐記健保的人。

批評人士稱川普此舉是「噱頭」，並非醫療成本飆升的解決之道。

川普指責前總統拜登團隊對歐記健保資金管理不善，但他未提供證據；他還聲稱，拜登政府向保險公司收取用戶費用(user fees)，而這些費用來自更高的保費。

白宮在事實清單中稱，拜登政府累積大量盈餘，並未用來嘉惠支付更高保費的民眾，但川普政府將發放退款。

目前尚不清楚這500元退款是否確實是投保人多付的保費，此外，退款資金來源、以及是否需要國會批准才能發放等細節也尚待釐清。

共和黨控制的國會讓疫情期間拜登政府提供的擴大健保補貼到期後，許多投保人保費倍增，迫使數百萬人降低保險等級或完全退出歐記健保。

倡議組織Protect Our Care執行董事伍德豪斯(Brad Woodhouse)是民主黨策略師、他透過聲明說川普退款計畫簡直是個笑話；共和黨取消工薪家庭稅收抵免以來，數百萬人保費大幅上漲。在人們為支應高昂食品雜貨、房租和醫療保健費用苦苦掙扎之際，500元噱頭根本不足以擺脫川普和共和黨人造成的困境。

全美約1900萬人透過歐記健保交易平台買醫療保險。

精華 FAQ

  • 川普政府表示，將自下月起向全美約30州、約100萬名曾被多收費的歐記健保投保人發放500元退款支票，並稱幾周內即可開始支付。

  • 白宮說，領取對象是未享用保費補助、並透過聯邦交易平台healthcare.gov加入歐記健保的人；目前仍不清楚退款是否等同於實際多付保費。

  • 批評者認為，這項措施只是選舉前的噱頭，無法真正解決保費飆升問題；且退款資金從何而來、是否需國會批准，都還沒有明確答案。

歐記健保 健保 川普

上一則

買票？ 川普想普發5000元 分析師：實現機率幾乎是0%

下一則

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

延伸閱讀

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
川普真能普發5000元？部分分析師：機率恐為0%

川普真能普發5000元？部分分析師：機率恐為0%
紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益

紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益
川普再談普發5000美元 稱無需國會批准 選後才發原因曝光

川普再談普發5000美元 稱無需國會批准 選後才發原因曝光

熱門新聞

白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12
川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為4日他走下空軍一號專機，已經染為棕色。(美聯社)

招牌金髮不見了？川普棕髮現身引爆話題

2026-09-06 20:50

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？