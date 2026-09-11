買票？ 川普想普發5000元 分析師：實現機率幾乎是0%

川普總統9日在共和黨期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年美國公民普發5000元，但分析師認為實現機率幾乎等於零。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普承諾若共和黨守住國會，將普發每位成年公民5000元。

川普承諾若共和黨守住國會，將普發每位成年公民5000元。 重點二： 分析師認為兌現機率幾乎為0，且可能涉及選舉買票爭議。

分析師認為兌現機率幾乎為0，且可能涉及選舉買票爭議。 重點三：若全面發放，成本高達1.2兆元，恐推升債務與通膨。

川普 總統9日在共和黨 期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年公民普發5000元。這與公然「買票」有何不同？根據美聯社，川普的承諾備受質疑，但是否合法，目前仍不清楚。分析師則表示，這項承諾實現的機率幾乎等於零。

這也凸顯出，川普急於避免共和黨在期中選舉大敗，因而打算使出發錢取悅選民的撒手鐧。投資人則顯然不為所動，在川普宣布大撒錢的次日，美國公債行情文風不動，可見債市交易員認為不過是空洞的選舉語言。

美聯社形容，這是一項試圖挽救共和黨選情的「可疑承諾」。聯邦法律禁止向選民提供金錢，換取對方投票、不投票，或支持、反對特定候選人。川普把發錢與共和黨勝選直接掛鉤，但沒說領款人必須投票支持共和黨，因此是否構成違法買票，目前仍無定論。

川普這項提議引議，聚焦兩大疑問：川普真的能兌現這個承諾嗎？錢又將從何而來？畢竟美國人口截至7月止總計3.4億人，成年人約2.7億人(占人口比率79%)，具公民資格者有2.4億人，那意味普發現金的成本高達1.2兆元，而聯邦政府的年度預算(支出)約7兆元。這是一筆巨額的支出，去年聯邦赤字是1.8兆元。

川普並未說明普發現金的財源從何而來。分析師說，除非政府加稅、削減別的公共支出，或找到夠多的新稅收來源，否則勢必得藉擴大舉債支應。美國國債已突破4兆元，在這個節骨眼大撒幣，恐難通過國會這關。共和黨之前就否決了川普發放關稅「紅利」的提案，任何提議直接發錢給選民的法案要想通過立法，更是難上加難。

彭博策略師團隊直言：「市場的反應普遍冷淡，正因人人都認為這項計畫實際發生機率幾乎是零。美國經濟仍強，已有過熱之虞，而且在財政窘困壓力下，再推出如此巨大的財政刺激方案，必將導致我們已經目睹的市場反應：美國公債價格下跌、美元貶值，資金湧向大宗商品和不動產。」

地緣政治顧問公司APAC Advisors執行長奧昆指出，川普的方案勢必加深美國聯邦債務惡化、必須擴大發債支應的顧慮，那將進一步推升美國公債殖利率。

普發5000元現金，也可能助長消費者支出，使通膨火上加油。川普對伊朗開戰，加上他的關稅政策，已導致美國汽油和柴油漲到讓消費者痛苦的價位。

民調顯示，川普支持度已降到歷史谷底，選民不分黨派都不滿他對伊朗戰爭和經濟的處理方式。在國內汽油與柴油價格飆高激起民怨之際，川普亟需祭出絕招阻止民主黨掌控國會兩院，否則不僅日後提的法案可能備受掣肘，川普本人和官員甚至可能遭到國會一系列調查。