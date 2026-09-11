我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

買票？ 川普想普發5000元 分析師：實現機率幾乎是0%

編譯湯淑君季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統9日在共和黨期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控...
川普總統9日在共和黨期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年美國公民普發5000元，但分析師認為實現機率幾乎等於零。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普承諾若共和黨守住國會，將普發每位成年公民5000元。
  • 重點二：分析師認為兌現機率幾乎為0，且可能涉及選舉買票爭議。
  • 重點三：若全面發放，成本高達1.2兆元，恐推升債務與通膨。

川普總統9日在共和黨期中選舉大會上宣布，只要共和黨11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年公民普發5000元。這與公然「買票」有何不同？根據美聯社，川普的承諾備受質疑，但是否合法，目前仍不清楚。分析師則表示，這項承諾實現的機率幾乎等於零。

這也凸顯出，川普急於避免共和黨在期中選舉大敗，因而打算使出發錢取悅選民的撒手鐧。投資人則顯然不為所動，在川普宣布大撒錢的次日，美國公債行情文風不動，可見債市交易員認為不過是空洞的選舉語言。

美聯社形容，這是一項試圖挽救共和黨選情的「可疑承諾」。聯邦法律禁止向選民提供金錢，換取對方投票、不投票，或支持、反對特定候選人。川普把發錢與共和黨勝選直接掛鉤，但沒說領款人必須投票支持共和黨，因此是否構成違法買票，目前仍無定論。

川普這項提議引議，聚焦兩大疑問：川普真的能兌現這個承諾嗎？錢又將從何而來？畢竟美國人口截至7月止總計3.4億人，成年人約2.7億人(占人口比率79%)，具公民資格者有2.4億人，那意味普發現金的成本高達1.2兆元，而聯邦政府的年度預算(支出)約7兆元。這是一筆巨額的支出，去年聯邦赤字是1.8兆元。

川普並未說明普發現金的財源從何而來。分析師說，除非政府加稅、削減別的公共支出，或找到夠多的新稅收來源，否則勢必得藉擴大舉債支應。美國國債已突破4兆元，在這個節骨眼大撒幣，恐難通過國會這關。共和黨之前就否決了川普發放關稅「紅利」的提案，任何提議直接發錢給選民的法案要想通過立法，更是難上加難。

彭博策略師團隊直言：「市場的反應普遍冷淡，正因人人都認為這項計畫實際發生機率幾乎是零。美國經濟仍強，已有過熱之虞，而且在財政窘困壓力下，再推出如此巨大的財政刺激方案，必將導致我們已經目睹的市場反應：美國公債價格下跌、美元貶值，資金湧向大宗商品和不動產。」

地緣政治顧問公司APAC Advisors執行長奧昆指出，川普的方案勢必加深美國聯邦債務惡化、必須擴大發債支應的顧慮，那將進一步推升美國公債殖利率。

普發5000元現金，也可能助長消費者支出，使通膨火上加油。川普對伊朗開戰，加上他的關稅政策，已導致美國汽油和柴油漲到讓消費者痛苦的價位。

民調顯示，川普支持度已降到歷史谷底，選民不分黨派都不滿他對伊朗戰爭和經濟的處理方式。在國內汽油與柴油價格飆高激起民怨之際，川普亟需祭出絕招阻止民主黨掌控國會兩院，否則不僅日後提的法案可能備受掣肘，川普本人和官員甚至可能遭到國會一系列調查。

精華 FAQ

  • 他表示，只要共和黨在11月選舉保住國會參、眾兩院控制權，就會向每個成年公民普發5000元，明顯是以現金刺激選民支持共和黨。

  • 因為發放對象若涵蓋約2.4億名公民，成本高達1.2兆元，財源未明，還得面對加稅、削支或舉債問題，且法案通過國會的難度極高。

  • 若真的執行，可能擴大聯邦債務、推升美國公債殖利率，並刺激消費需求、加劇通膨；但彭博等分析師認為，實際發生的機率幾乎是0%。

川普 共和黨

上一則

共和黨大會落幕 寄望川普能激勵選民 現場高喊范斯名

下一則

期中選舉前大開支票 川普：歐記健保百萬保戶 有500元退款

延伸閱讀

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？
川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元
川普再談普發5000美元 稱無需國會批准 選後才發原因曝光

川普再談普發5000美元 稱無需國會批准 選後才發原因曝光
川普共和黨大會衝選情 民主黨費特曼意外視訊現身

川普共和黨大會衝選情 民主黨費特曼意外視訊現身

熱門新聞

白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12
川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為4日他走下空軍一號專機，已經染為棕色。(美聯社)

招牌金髮不見了？川普棕髮現身引爆話題

2026-09-06 20:50

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？