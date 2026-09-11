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共和黨大會落幕 寄望川普能激勵選民 現場高喊范斯名

編譯陳韻涵／綜合報導
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副總統范斯在共和黨期中選舉大會上向與會者致意。(美聯社)
副總統范斯在共和黨期中選舉大會上向與會者致意。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：共和黨大會落幕，黨內寄望川普激勵選民守住國會多數。
  • 重點二：范斯在黃金時段演說前，現場高喊他名字，顯示接班聲量升高。
  • 重點三：川普主導大會論述，並提出5000元紅利構想引發批評。

共和黨大會10日在德州達拉斯落幕，與會者深知今年期中選舉的歷史趨勢對執政黨不利，但仍寄望川普總統能激勵選民，協助共和黨議員保住國會參眾兩院的多數席次。

美聯社報導，這場共和黨大會為「後川普時代」鋪路，副總統范斯(JD Vance)在黃金時段、於川普登台前發表演說，而范斯上台前的議程則是緬懷一年前遭槍擊身亡的保守派領袖柯克(Charlie Kirk)。

10日較早登場的講者都把心力放在為川普助陣，並將他置於共和黨中期選舉政見宣傳的核心位置。

德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在演說中形容川普「非凡」，同時發表措辭強烈的談話，不實地將一些民主黨期中選舉候選人描繪成共產主義者，並聲稱他們「痛恨資本主義」以及「痛恨美國」。

北卡羅來納州聯邦眾議員哈德森(Richard Hudson)是眾院共和黨競選委員會主席，他也呼應川普9日所提出的說法，即共和黨選民應把共和黨候選人視為總統的代理人。哈德森說：「假裝他也在選票上。」

范斯尚未表態是否角逐白宮，川普也未指定接班人選；共和黨掌控國會的多數權在11月期中選舉面臨風險，而下一次總統大選距今還有兩年，選民仍在多方評估各種選擇。

與會者透露，范斯與密西根、賓州、威斯康辛及其家鄉俄亥俄州代表會面時，現場人士一度高喊他的名字縮寫「JD、JD、JD」。

范斯肩負共和黨全國委員會(RNC)財務主席重任，知情人士透露，范斯於10日稍早在達拉斯一場募款活動中，為共和黨籌得200萬元。

川普9日承諾，如果共和黨保住國會多數，他將發給每位成年美國人5000元的「川普紅利」，但此舉招致預算專家與部分黨內人士批評。

此次共和黨大會適逢911事件25周年前夕，眾人揮舞美國國旗致意，川普重申對選情的信心，強調「絕大多數美國人將會挺身而出，讓美國再次偉大(MAGA)」。

精華 FAQ

  • 大會核心訊號是共和黨仍高度仰賴川普動員選民，同時開始為「後川普時代」鋪路。范斯獲安排在黃金時段演說，顯示黨內對接班布局的關注。

  • 范斯不僅擔任重要講者，也負責共和黨全國委員會財務工作，並在募款活動中籌得200萬元。與會者高喊「JD、JD、JD」，反映他在黨內聲量明顯上升。

  • 川普強調共和黨若守住多數，將發給每位成年美國人5000元「川普紅利」，但此構想遭預算專家與部分黨內人士批評；他也持續將共和黨候選人置於自身代理人的框架下。

共和黨 范斯 川普

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