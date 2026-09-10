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川普喊普發5000美元衝刺共和黨選情 卻沒說錢從哪來

編譯陳韻涵／即時報導
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共和黨期中選舉大會9日晚間在德州達拉斯揭開序幕，川普總統出席發表長約1小時45分...
共和黨期中選舉大會9日晚間在德州達拉斯揭開序幕，川普總統出席發表長約1小時45分鐘的主題演說。(路透)

共和黨期中選舉大會9日晚間在德州達拉斯揭開序幕，川普總統出席發表長約1小時45分鐘的主題演說。

華爾街日報報導，川普意外承諾，若共和黨在11月期中選舉後，保住國會眾院多數，將發給每位成年美國人5000元的「紅利」，但並未說明資金來源與具體執行方式。

川普的施政滿意度自第二任期以來持續下滑，但當晚出席演說的多位共和黨講者輪番讚揚川普的政績。大會期間，賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)罕見以錄影方式現身，讚揚一項支持鋼鐵業的跨黨派努力，成為當晚一大亮點。

福斯新聞報導，川普在演說期間對民主黨36歲政壇新秀、州眾議員塔拉里科(James Talarico)展開人身攻擊，將他比作「瘋狂雜誌」(Mad magazine)的虛構代表人物紐曼(Alfred E. Neuman)。川普說：「民主黨提名詹姆斯·塔拉怪人(James Tala-Freak-O)競選參議員，他長得很奇怪。」

川普斷章取義地指控塔拉里科主張「徹底摧毀資本主義」、「憎恨基督教」，並宣稱「上帝是跨性別者」。

對此，塔拉里科團隊澄清，塔拉里科自詡為「驕傲的資本家」，並支持石油天然氣產業。

川普另將矛頭指向角逐聯邦參議員的北卡羅來納州的前州長庫珀(Roy Cooper)，指他的政策害死了去年8月搭乘夏洛特輕軌卻遭刺頸殺害非裔男子布朗(Decarlos Brown Jr.)的烏克蘭籍女子札魯茨卡(Iryna Zarutska)。

川普說：「庫珀會把北卡變成殺戮場(killing field)，他是一個偽裝成溫和派的激進左派政客。」

北卡州矯治單位澄清，涉嫌殺害札魯茨卡的嫌犯布朗提前出獄與該州2021年一項監獄和解協議無關，而是因為布朗已經服滿最低刑期。

演說尾聲，川普悼念遇刺一周年的已故保守派盟友柯克(Charlie Kirk)，並再度將柯克遇害歸咎於「激進左派」，警告選民「同一批人」正試圖在此次選舉中奪權，且「全都投票給民主黨」。

國家廣播公司報導，川普告訴選民，他的名字不會印在這場選舉的選票上，但選民必須「當作」他的名字在選票上去投票；川普預計10日再度登台，發表閉幕演說。

精華 FAQ

  • 川普表示，若共和黨在11月期中選舉後仍保住國會眾院多數，將發給每位成年美國人5000元的「紅利」；但他未說明資金來源，也沒有交代實際執行方式。

  • 川普將塔拉里科比作「瘋狂雜誌」角色，還指他主張摧毀資本主義、憎恨基督教；他也把北卡前州長庫珀描繪成會讓州內變成「殺戮場」的激進左派。

  • 大會上，多位共和黨講者輪番稱讚川普政績；費特曼以錄影方式現身支持跨黨派鋼鐵業努力；川普也悼念柯克，並要求選民把這次投票當作支持他的行動。

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