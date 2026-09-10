共和黨期中選舉大會開幕 美聯社：將是十足「川普秀」

共和黨打破傳統，在期中選舉中舉行黨代表大會。來自全美的共和黨候選人及政府官員，9日及10日在德州達拉舉行兩天黨代會，為期中選舉造勢。(美聯社)

候選人進入期中選舉 最後衝刺階段之際，共和黨 期中選舉大會9日在達拉斯開幕，這場為期兩天的活動兼具造勢與募款性質，但許多選情緊張的共和黨候選人並未出席，與會人士接連上台發表演講時則強烈批判民主黨，但對川普 總統高度讚揚。美聯社分析，一般政黨的黨代表大會每四年舉行一次，並在大會期間正式提名總統候選人，本周這場大會則是十足的「川普秀」。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席古特爾斯(Joe Gruters)是第一批上台發言的演講者之一。他對台下群眾問道：「我們熱愛川普總統嗎？」

活動開始之前，古特爾斯把這場大會宣傳為「川普喜年華」(Trump-a-Palooza)。舉辦會場是達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)體育館，球場牆壁甚至電梯裡都貼滿川普照片。許多與會者戴著「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)標語或國旗圖案帽子。

美聯社報導，9日下午第一小時行程，雖然台上正在發表演講，台下卻有大量空位，就連靠近舞台的區域也不例外。川普9日晚間、10日晚間都將發表演說。

主辦單位列出共計12小時的節目安排，共有100多人將發表演講，演說題目包括減稅、披露詐欺、邊境安全以及禁止國會議員進行股票交易等。

9日晚上令人意外的露面是賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)，他出現在一段影片中，稱自己是一名「有常識的民主黨人」，並表示自己「永遠會拒絕極端主義和社會主義」。

與民主黨漸行漸遠的費特曼介紹了賓州共和黨參議員麥考米克(David McCormick)，並表示將「與川普總統合作，捍衛鋼鐵產業的生活方式」。

眾院議長強生(Mike Johnson)表示，眾院共和黨團某些成員不克前往達拉斯，因為要留在家鄉跑選舉，爭取連任。

報導指出，某些共和黨人士對於這場大會門票昂貴感到卻步。知情人士說，共和黨眾議員被要求支付2萬5000元，才能獲得門票與住宿安排。

川普9日要從馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)前往達拉斯時，作為新空軍一號(Air Force One)的卡達贈與飛機突然彈出緊急逃生滑梯，因此川普留在陸戰隊一號(Marine One)上等待大約20分鐘。

川普後來走出陸戰隊一號時對在場媒體說，工作人員正在檢查滑梯。川普搭乘的空軍一號後來美東時間下午3時剛過起飛，晚間行程連帶受到延誤。

共和黨打破傳統，在期中選舉中舉行黨代表大會。來自全美的共和黨候選人及政府官員，9日及10日在德州達拉舉行兩天黨代會，為期中選舉造勢。(美聯社)