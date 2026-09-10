共和黨期中選舉大會開幕 美聯社：將是十足「川普秀」
候選人進入期中選舉最後衝刺階段之際，共和黨期中選舉大會9日在達拉斯開幕，這場為期兩天的活動兼具造勢與募款性質，但許多選情緊張的共和黨候選人並未出席，與會人士接連上台發表演講時則強烈批判民主黨，但對川普總統高度讚揚。美聯社分析，一般政黨的黨代表大會每四年舉行一次，並在大會期間正式提名總統候選人，本周這場大會則是十足的「川普秀」。
共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席古特爾斯(Joe Gruters)是第一批上台發言的演講者之一。他對台下群眾問道：「我們熱愛川普總統嗎？」
活動開始之前，古特爾斯把這場大會宣傳為「川普喜年華」(Trump-a-Palooza)。舉辦會場是達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)體育館，球場牆壁甚至電梯裡都貼滿川普照片。許多與會者戴著「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)標語或國旗圖案帽子。
美聯社報導，9日下午第一小時行程，雖然台上正在發表演講，台下卻有大量空位，就連靠近舞台的區域也不例外。川普9日晚間、10日晚間都將發表演說。
主辦單位列出共計12小時的節目安排，共有100多人將發表演講，演說題目包括減稅、披露詐欺、邊境安全以及禁止國會議員進行股票交易等。
9日晚上令人意外的露面是賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)，他出現在一段影片中，稱自己是一名「有常識的民主黨人」，並表示自己「永遠會拒絕極端主義和社會主義」。
與民主黨漸行漸遠的費特曼介紹了賓州共和黨參議員麥考米克(David McCormick)，並表示將「與川普總統合作，捍衛鋼鐵產業的生活方式」。
眾院議長強生(Mike Johnson)表示，眾院共和黨團某些成員不克前往達拉斯，因為要留在家鄉跑選舉，爭取連任。
報導指出，某些共和黨人士對於這場大會門票昂貴感到卻步。知情人士說，共和黨眾議員被要求支付2萬5000元，才能獲得門票與住宿安排。
川普9日要從馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)前往達拉斯時，作為新空軍一號(Air Force One)的卡達贈與飛機突然彈出緊急逃生滑梯，因此川普留在陸戰隊一號(Marine One)上等待大約20分鐘。
川普後來走出陸戰隊一號時對在場媒體說，工作人員正在檢查滑梯。川普搭乘的空軍一號後來美東時間下午3時剛過起飛，晚間行程連帶受到延誤。
美聯社指出，這場為期2天的大會雖名義上是黨內活動，但內容幾乎圍繞川普展開，演講者多半稱讚他、攻擊民主黨，因此被形容為十足的「川普秀」。 報導指出，不少面臨激烈選戰的共和黨候選人選擇留在各自選區跑行程爭取連任，而不是前往達拉斯參加大會，顯示他們更重視地方選情。 主辦方安排了12小時、超過100人的演講，也兼具募款性質；不過門票與住宿成本高昂，甚至傳出眾議員需支付2萬5000元才能參加。
精華 FAQ
美聯社指出，這場為期2天的大會雖名義上是黨內活動，但內容幾乎圍繞川普展開，演講者多半稱讚他、攻擊民主黨，因此被形容為十足的「川普秀」。
報導指出，不少面臨激烈選戰的共和黨候選人選擇留在各自選區跑行程爭取連任，而不是前往達拉斯參加大會，顯示他們更重視地方選情。
主辦方安排了12小時、超過100人的演講，也兼具募款性質；不過門票與住宿成本高昂，甚至傳出眾議員需支付2萬5000元才能參加。
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