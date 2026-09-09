新罕布夏兩黨初選 巴帕斯將與蘇努努爭奪參議員席位

新罕布夏州民主黨參議員初選，聯邦眾議員巴帕斯順利獲得提名。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 新罕布夏州初選落幕，巴帕斯在民主黨內穩勝提名，將於11月與共和黨人蘇努努角逐參議員席位。進步派曼祖爾雖追近民調，仍難撼動其優勢。

一位進步派挑戰者的強勢崛起，為新罕布夏州在8日舉行的民主黨參議員初選 增添了戲劇性，不過換跑道角逐參議員的「四連霸」聯邦眾議員巴帕斯(Chris Pappas)順利獲得提名，11月期中選舉將與共和黨被提名人蘇努努(John Sununu)對決。

新罕布夏州是2026年大選最後幾個舉行初選的州之一。

溫和派的巴帕斯自2025年4月宣布參選以來，一直都是民主黨候選人的領跑者。且此前不久，連任三屆的參議員員夏亨(Jeanne Shaheen)宣布退休。

曾四次當選眾議員的巴帕斯，籌款額高達425萬元，遙遙領先於其他競爭對手，並獲得了前副總統賀錦麗(Kamala Harris)、夏亨、新罕布夏州民主黨參議員哈森(Maggie Hassan)以及其他民主黨高層人士的背書。

儘管巴帕斯佔據絕對優勢，但進步派醫學科學家、美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America, DSA)當地分會成員曼祖爾(Karishma Manzur)在民調中，縮小了與他的差距。

根據新罕布夏大學(University of New Hampshire)8月26日公布的民調，巴帕斯以47%對34%領先曼祖爾，對曼祖爾的領先優勢，從6月的24個百分點縮小至13個百分點。

但相對於巴帕斯，曼祖爾僅籌集41.5萬元，她試圖利用民主黨人對以色列支持率下降的局面，反覆批評以色列政府，並強調巴帕斯得到了與親以色列遊說團體「美以公共事務委員會」(AIPAC)的捐助者支持。

在共和黨的參議員初選中，大幅領先的蘇努努(John Sununu)擊敗前參議員布朗(Scott Brown)。蘇努努2003年開始擔任參議員，任期六年，於2008年敗給了夏亨。

共和黨州長阿約特(Kelly Ayotte)在黨內初選中擊敗兩名知名度不高的對手，爭取第二個兩年任期。醫療保健法律師沃明頓(Cinde Warmington)則無人競爭，直接取得民主黨提名。

選民同時也在為州議會所有席次提名候選人。在400席的州眾議會中，共和黨擁有約40席的多數優勢；在州參議會則以16席對8席領先民主黨。

新罕布夏州參議員選舉，蘇努努將代表共和黨角逐。(美聯社)