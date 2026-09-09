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重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

川普催票 共和黨首辦期中選舉大會今明達拉斯登場

編譯莊瑞萌／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

共和黨首度於達拉斯舉行期中選舉大會，川普將連兩晚登台造勢，號召支持者投票並強打政績與候選人。

共和黨本周將在達拉斯舉行史無前例的期中選舉大會，由川普總統發起，目的在於為11月選戰催票。這場9日和10日為期兩天的集會開放民眾參加，逾百名眾議員與候選人與會。川普將每晚登台，強調上任兩年政績，試圖扭轉執政黨在期中選舉的劣勢。

美聯社報導，川普表示，他希望打造一場類似各黨每四年舉辦一次、提名總統候選人並展示國家願景的政治盛會。大會結束時甚至會有大量氣球從天而降。共和黨期中選舉年從未辦過此類大會，民主黨則在1970、80年代曾舉行過。

期中選舉對執政黨而言往往艱困，川普認為透過此活動可激發黨內熱情並提高支持者投票率。他最近在南卡羅來納州說，「就當我人在選票上，來投票就對了！」共和黨人表示，此活動將有助候選人進軍11月大選，同時也展示川普任期前兩年的政績。

由於初選已底定，此次大會無需再進行提名，而且對民眾開放，但與其說是黨代表大會，不如說更像川普造勢場。據知情人士透露，逾百名共和黨眾議員與候選人將出席，每人需支付2.5萬元的門票與住宿費。部分競爭激烈選區的議員已表示不會參加或在大會前一周仍未決定。

川普每晚都將發表演說：9日發表主題演講，10日在副總統范斯(JD Vance)演說後再度登台。演講者名單包括衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)、財長貝森特(Scott Bessent)等內閣成員及司法部長布蘭奇(Todd Blanche)、川普長子小川普、前白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)，還有德州參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)與密西根州參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)。

另外，眾院議長強生、德州參議員克魯茲(Ted Cruz)及多場關鍵選戰的現任議員與候選人也將發言。主辦單位表示，每晚將有超過50場演說，多數發言力求精簡，方便網路流傳。

大會將力推黨內候選人，包括德州參議員候選人派克斯頓，活動多數聚焦川普政績清單：移民執法、降低藥價、去年簽署的減稅與支出法案、關稅政策，以及對民主黨的攻擊等。

精華 FAQ

  • 大會在德州達拉斯舉行，為期2天，時間是9日和10日，且開放民眾參加。這是共和黨期中選舉年從未舉辦過的活動。

  • 川普希望透過這場類似全國造勢的集會激發黨內熱情，提高支持者投票率，並扭轉執政黨在期中選舉常見的劣勢，同時展示他上任前2年的政績。

  • 逾百名眾議員與候選人將參與，川普、范斯及多名內閣官員和黨內要角都會發言，主軸則是移民執法、降低藥價、減稅與支出法案、關稅政策及攻擊民主黨。

共和黨 川普 期中選舉

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