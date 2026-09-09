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重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

恐攻事件25年 川普紀念9/11受害者矢言「永不忘記」

記者胡玉立／綜合報導
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9/11恐怖攻擊將滿25周年，川普總統演說時，一旁車內展示一根來自世貿中心南塔、...
9/11恐怖攻擊將滿25周年，川普總統演說時，一旁車內展示一根來自世貿中心南塔、長21呎、重近1萬7000磅的巨大鋼梁。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

9/11恐攻將滿25周年，川普在白宮主持紀念活動，悼念罹難者並強調美國精神不會被恐怖主義擊倒。

9/11恐怖攻擊事件即將屆滿25周年，川普8日在白宮橢圓形草坪(Ellipse)悼念遇難者，誓言「永不忘記」，也為9/11事件紀念活動揭開序幕。川普指出，「9/11」攻擊是歷史上極少數能夠「將時間畫分為『在此之前』與『在此之後』」的時刻。

主辦單位「隧道到塔樓基金會」(Tunnel to Towers Foundation)在白宮草坪展示了一根來自紐約世界貿易中心南塔、長21呎、重近1萬7000磅的巨大鋼梁；這根鋼梁是「橫貫美國鋼鐵之旅」(Steel Across America tour)的一環，已在全國各地巡迴展示數月。11日，鋼梁將在紐約市巡遊，重新走一回已故紐約消防員史蒂芬．席勒(Stephen Siller)在9/11那天走過的路線。

「隧道到塔樓基金會」在紀念9/11事件15周年紀念活動時，以跑步紀念消防員史蒂芬...
「隧道到塔樓基金會」在紀念9/11事件15周年紀念活動時，以跑步紀念消防員史蒂芬．席勒在那天走過的路線。(美聯社檔案照)

席勒在恐襲那天早上剛上完班，得知情況不對，開車到他工作的布魯克林消防站，發現整個隊都去世貿中心救難，於是拿了裝備也開車想進曼哈頓。但他在布魯克林砲台隧道被擋下，於是他背著60磅裝備穿過隧道前往世貿南樓馳援，結果成為343名遇難消防員的其中一人。

川普表示：「今天在橢圓形草坪展示的飽經磨損的鋼梁提醒我們：美國擁有一股烈火無法吞噬、邪惡無法征服、恐怖無法摧毀的力量。」

川普在演講中，特別向9/11攻擊事件勇於救人、最後不幸罹難的紐約市消防員帕拉佐(Jeffrey Palazzo)和股票交易員克勞瑟(Welles Crowther)致敬。當年克勞瑟救下數人，被稱作「紅頭巾男子」(man in the red bandanna)。

川普表示，美國海岸防衛隊周末將在紐約啟用一艘新快速反應巡邏艦，以紀念帕拉佐。帕拉佐生前是海岸警衛隊預備役人員，25年前響應9/11救援行動時，隸屬史泰登島(Staten Island)第5救援隊(Rescue Squad 5）。川普另授予克勞瑟美國最高平民榮譽獎項「總統自由勳章」，以表彰其生前事蹟；由克勞瑟的母親和妹妹代為領取。

川普也讚揚商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)。盧特尼克曾任康托費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)金融公司董事長兼執行長，9/11事件發生時，該公司就在世界貿易中心內。9/11攻擊讓盧特尼克失去了弟弟加里(Gary Lutnick)，650多名員工不幸喪生。川普表示，盧特尼克「成功重建公司，並將大部分利潤捐給罹難者家庭，成就驚人」。

「隧道到塔樓基金會」在白宮橢圓形草坪上舉辦9/11事件25周年紀念活動，軍人在祈...
「隧道到塔樓基金會」在白宮橢圓形草坪上舉辦9/11事件25周年紀念活動，軍人在祈禱儀式上低頭默哀。(美聯社)

精華 FAQ

  • 川普8日在白宮橢圓形草坪舉行悼念活動，向9/11罹難者致意，並以「永不忘記」宣示，正式為相關紀念活動揭開序幕。

  • 現場展示的鋼梁來自紐約世貿中心南塔，重量近1萬7000磅，屬於全美巡迴的紀念展品之一，11日還將在紐約巡遊重走消防員路線。

  • 川普向救人殉職的消防員Jeffrey Palazzo與綽號「紅頭巾男子」的Welles Crowther致敬，也肯定Howard Lutnick重建公司並捐出多數利潤的事蹟。

川普 白宮 紐約市

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