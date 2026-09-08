共和黨贏選區重畫戰 恐反輸半數新席次 可能僅淨增6席

共和黨去年夏天發起罕見的期中選區重畫攻勢，企圖藉此保住眾院多數。(路透)

共和黨 去年夏天發起罕見的期中選區重畫攻勢，企圖藉此保住眾院 多數，但距期中選舉兩個月選情不如預期。重新畫定的德州、佛州、北卡等地「安全」席次仍競爭激烈，密蘇里州 最高法院更擋下有利共和黨的選區重畫。黨內策略師坦言，重畫最多僅能淨增六席，但這個數字不到原先期望的一半。

POLITICO報導，共和黨確實贏得了期中選區重畫的戰爭，透過「傑利蠑螈」(gerrymandering)的重畫方式預計至少可淨增六席，不過這跟他們一年多前雄心壯志啟動計畫時所期望的，還差了一大截。

密蘇里州最高法院4日再度重挫共和黨，擋下了一項有助於該黨增加一席的選區重畫計畫。全國共和黨選區重畫信託(National Republican Redistricting Trust)主席金凱德(Adam Kincaid)表示，期中選區重畫攻勢確實讓十個眾院選區對共和黨更有利，但無法保證結果。他表示，「選區重畫是工程，不是銷售。我常說『政治不是『夢幻成真』電影』，蓋好了不代表人們就會來。」

而這些重畫工作耗費了原本可投入其他用途的時間與政治資本。加州聯邦眾議員基利(Kevin Kiley)表示，「想想看，如果我們把選區重畫的精力拿去解決民生問題，例如減輕美國人的生活負擔，結果會不一樣吧。」

共和黨在八個州重畫選區地圖：德州、密蘇里、北卡羅來納、俄亥俄、佛羅里達、田納西、路易斯安納與阿拉巴馬，而民主黨僅在加州完成了一次選區重畫。

目前各州選情似乎不樂觀。首先，德州共和黨人愈來愈擔心，川普2024年曾以兩位數優勢贏得的西語裔多數選區岌岌可危，原先期望從該州淨增五席的目標，看起來越加不切實際。

在北卡，儘管選區經共和黨重新畫定，意圖使民主黨聯邦眾議員戴維斯(Don Davis)敗選，但他於此艱困選區中依然展現堅實的競爭實力。佛羅里達也並非固若金湯，民主黨聯邦眾議員索托(Darren Soto)、卡斯特(Kathy Castor)與莫斯科維茨(Jared Moskowitz)積極競選，試圖守住新畫定的親共和黨領地。

佛州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周表示，「今年是有機會贏的，但需要付出一些努力。」

共和黨眾議院全國委員會(NRCC)長期以來一直看好選區重畫能幫助他們固守眾議院脆弱的多數優勢。NRCC發言人麥克馬里內拉(Mike Marinella)表示，「唱衰者和膽小鬼未能認清，民主黨在加州誇下海口，結果卻被迫在德州、佛羅里達、北卡羅來納、俄亥俄、田納西、路易斯安納和阿拉巴馬等州的共和黨票倉奮力掙扎。」