接續川普路線或開創新篇章？盤點接班川普的10個人選

副總統范斯一直深受川普核心圈的支持，亦被「MAGA」運動的基層支持者視為自己人。(歐新社)

川普 的兩個總統任期徹底改變了共和黨 從移民到貿易等一系列政策立場，而對於2028年共和黨初選的選民來說最重要的問題是：他們要選擇一位試圖複製川普路線的候選人，還是一位嘗試走出不同路線的候選人？國會山莊報(The Hill)排出目前共和黨內最有可能角逐2028總統大位的10名人選。

42歲的范斯是最明顯的接班人，一直深受川普核心圈的支持，亦被「MAGA」運動的基層支持者視為自己人，堅定地擁護川普的右翼民粹主義理念；此外范斯對於伊朗戰爭表現出的不情願或許反而會成為優勢。即使如此范斯還是未必穩獲初選提名，因為川普是否會支持他尚不明朗。

2.國務卿魯比歐(Marco Rubio)

緊接范斯後的人選幾乎一定是魯比歐，上個月國會山莊報的一項民調顯示，在與幾位民主黨候選人的假設對決中，魯比歐的表現大多優於范斯；他的豐富經驗也使他比范斯更擅長政治表演。對外立場上，他對伊朗也抱持類似的強硬立場；讚賞年初美國逮捕委國總統馬杜洛之行動，此外身為古巴移民之子，他長期以來一直渴望推翻古巴政權。

國務卿魯比歐的豐富經驗使他比范斯更擅長政治表演。(美聯社)

3.德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)

55歲的克魯茲是川普核心圈外少數幾位可能對范斯和魯比歐構成真正威脅的人物之一，他毫不掩飾自己很可能會嘗試挑戰兩人。克魯茲是位堅定的保守派人士，他在德州的根基使他與許多共和黨大金主保持著密切聯繫。

參議員克魯茲是川普核心圈外少數幾位可能對范斯和魯比歐構成真正威脅的人物之一。(美聯社)

4.佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)

德桑提斯的支持者指出，他在佛州選舉中屢獲佳績，又擁護川普的政策，尤其是移民問題；他也反對「覺醒主義(woke)」。但他的缺點也同樣顯而易見，他在2024年與川普的競爭中似乎進展不順，讓許多川普支持者心中對他留下了疑慮。

5.小川普(Donald Trump Jr.)

共和黨基本盤是否能否轉移到川普長子身上？他面臨的挑戰主要有兩個面向：小川普頻頻因極具爭議、金額龐大的商業投資而登上新聞頭條；其次他在社交上略顯笨拙、在家族之外鮮有成就，許多人懷疑他是否僅憑姓氏就能達到父親的政治高度。

國會山莊報排出的6到10名分別為：保守派名嘴卡爾森(Tucker Carlson)、戰爭部長赫塞斯(Pete Hegseth)、阿肯色州參議員柯頓(Tom Cotton)、阿肯色州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)以及喬治亞州長坎普(Brian Kemp)。