動盪中迎來期中選舉倒數 川普手握多張王牌 但情勢仍不明朗

美國在動盪不安中邁入期中選舉的最後階段。圖為紐約選民排隊投票。(路透)

貿易報復戰、伊朗戰爭、移民執法問題、人工智慧投資大爆發、通膨升溫與債券隱憂，美國在動盪不安中邁入期中選舉 的最後階段，儘管川普 總統手中握有多張王牌(wild cards)，但是大選情勢仍不明朗。

期中選舉歷來對現任總統所屬政黨都是一大挑戰，因為選民渴望改變。在川普第一任期2018年的期中選舉，民主黨贏得了40個眾議院席位；在布希2006年任期結束前的最後一次期中選舉中，民主黨也贏得了31個席位。同時，共和黨 在2010年民主黨總統歐巴馬執政期間贏得了63個席位，但在2022年拜登執政期間，共和黨贏得的席次不足10個。

今年，由於黨派劃分選區導致真正具有競爭力的選區數量減少，因此民主黨要贏得數十個席位可能更具挑戰性。儘管如此，根據美聯社-NORC公共事務研究中心7月的民調顯示，只有三分之一的美國成年人認可川普的總統執政表現。比例低於6月的37%，更是遠低於他上任之初的42%。同時，大多數人也不贊成他對經濟和移民問題的處理方式，而這些問題正是川普贏得2024總統大選的核心因素。

川普自從政以來，向來擅長主導全國輿論，但隨著他總統任內最後一次期中選舉迫近，局勢變得益發動盪，而川普本人往往就是亂源。

眾議院議長，路易斯安納州共和黨眾議員強生上周在被問及共和黨的選舉前景時表示，「有些事情是我們無法控制的。」

川普手中仍握有王牌，包括他擁有超過4億元的選舉經費，這筆資金或可左右選舉的走向。然而他大手筆改造華府市容與人民對經濟前景的焦慮形成強烈對比，加上他上任以來為他本人與家族累積的財富之大，在近代歷屆總統中前所未見，都引發選民的不滿。

選情混沌不明，民主黨和共和黨的唯一共識或許就是川普將再次成為大選最後衝刺階段的核心人物。小布希(George W. Bush)時期的白宮新聞秘書弗萊舍(Ari Fleischer)在被問及今年最重要的議題時說道，「第一，川普總統。」他預期選民會支持那些「願意為美國人民挺身而出，替他們承受本屆政府和國會共和黨人所造成的痛苦」的候選人。