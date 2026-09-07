我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

川普打壓郵寄選票令選民困惑 官員一面安撫 一面鼓勵改變投票方式

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府一方面宣傳郵寄選票安全，同時又鼓勵選民到投票所親自投票，讓選民感到困惑。...
川普政府一方面宣傳郵寄選票安全，同時又鼓勵選民到投票所親自投票，讓選民感到困惑。圖為北卡選民排隊投票。(路透)

距離11月期中選舉僅剩八周，川普總統屢次抨擊郵寄投票並提出訴訟，加上法院一系列矛盾判決，不僅讓選民感到困惑，也讓地方選務官員手忙腳亂，不得不重啟原為因應天災而制定的選舉日應變計畫。

紐約時報報導，川普3月簽署行政命令，指示美國郵政總局(USPS)對郵寄選票信封加註專屬條碼，並要求各州提供合格選民名冊；此外，郵政總局表示，可拒絕遞送不符合規定的選票。

然而，麻州波士頓聯邦地區法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)上月28日裁定暫時擋下前述規定，本月4日又裁定該計畫可能違法，不應在期中選舉前實施。

川普政府6日再度向最高法院提出上訴，要求法院准許推動限制郵寄投票的計畫。

面對當前混亂的局勢，選務官員一面安撫民眾，一面呼籲改變投票方式。

洛杉磯郡負責選民登記的選務處長洛根(Dean Logan)說：「如果這確實是個問題，那就把它歸咎於行政管理，而非選民本身，我們不希望選民因此放棄投票。」

洛杉磯郡擴大現場投票選項，包括設立臨時投票點，供民眾就地申請並填寫選票。

亞利桑納州皮馬郡(Pima County)有85%的選票透過提前或郵寄方式送達，該郡選舉監督員加布里艾拉·卡薩雷斯-凱利(Gabriella Cázares-Kelly)則說，「我希望能告訴我的選民『別擔心』，但我沒辦法。」

佛羅里達州萊昂郡(Leon County)選務主管厄利(Mark Earley)則警告，新規定若付諸實行，「佛州將有數萬、數十萬選民被剝奪選舉權；就全美而言，肯定會有數百萬人受影響。」

不少州也鼓勵選民改用投票箱或親自到場投票，俄勒岡州務卿正向州議員申請經費增設選票投遞箱，盼民眾減少依賴郵寄。

選民則對該投票體制失去信心，加州維爾多馬市(Wildomar)的53歲選民洛里·吳(Lori Woo)說：「說實話，我不信任郵寄投票，也不信任現場投票。」

身為教師的洛里表示，她曾現場投過票，也投過郵寄票，但仍不確定選票是否都有被計入。

亞利桑納州83歲退休地質學者伯格(Antonio Bergier)則表示，不清楚家鄉是否設有投票箱，強調郵寄「是他們今年獲得我投下選票的唯一途徑。」

精華 FAQ

  • 他要求郵政總局為郵寄選票信封加註專屬條碼，並要求各州提供合格選民名冊，郵政總局還稱可拒收不符規定選票；這被批評可能影響大量選民投票權。

  • 麻州聯邦法官先暫時擋下相關規定，隨後又裁定該計畫可能違法，不應在期中選舉前實施；川普政府則於6日再向最高法院上訴，要求准許推動。

  • 不少地方擴大現場投票、增設臨時投票點與投遞箱，也呼籲改用親自投票；但部分選民對郵寄與現場投票都失去信心，擔心自己的選票未被計入。

川普 投票 波士頓

上一則

澤倫斯基與美特使會談：內容很實質、但戰爭今冬仍持續

下一則

川普政府再上訴最高院 促期中選前限縮郵寄選票

延伸閱讀

「像是實驗」川普政府郵寄選票新規被擋 上訴到最高法院

「像是實驗」川普政府郵寄選票新規被擋 上訴到最高法院
北卡領頭… 各州郵寄選票開跑 法律戰添變數

北卡領頭… 各州郵寄選票開跑 法律戰添變數
吹哨者：郵局趕期中選舉推新系統 數百萬選票恐無法送達

吹哨者：郵局趕期中選舉推新系統 數百萬選票恐無法送達
期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨 通膨、醫療議題受關注

期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨 通膨、醫療議題受關注

熱門新聞

美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

2026-09-02 21:30
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

2026-09-02 13:13
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨