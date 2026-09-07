川普打壓郵寄選票令選民困惑 官員一面安撫 一面鼓勵改變投票方式

川普政府一方面宣傳郵寄選票安全，同時又鼓勵選民到投票所親自投票，讓選民感到困惑。圖為北卡選民排隊投票。(路透)

距離11月期中選舉僅剩八周，川普 總統屢次抨擊郵寄投票 並提出訴訟，加上法院一系列矛盾判決，不僅讓選民感到困惑，也讓地方選務官員手忙腳亂，不得不重啟原為因應天災而制定的選舉日應變計畫。

紐約時報報導，川普3月簽署行政命令，指示美國郵政總局(USPS)對郵寄選票信封加註專屬條碼，並要求各州提供合格選民名冊；此外，郵政總局表示，可拒絕遞送不符合規定的選票。

然而，麻州波士頓 聯邦地區法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)上月28日裁定暫時擋下前述規定，本月4日又裁定該計畫可能違法，不應在期中選舉前實施。

川普政府6日再度向最高法院提出上訴，要求法院准許推動限制郵寄投票的計畫。

面對當前混亂的局勢，選務官員一面安撫民眾，一面呼籲改變投票方式。

洛杉磯郡負責選民登記的選務處長洛根(Dean Logan)說：「如果這確實是個問題，那就把它歸咎於行政管理，而非選民本身，我們不希望選民因此放棄投票。」

洛杉磯郡擴大現場投票選項，包括設立臨時投票點，供民眾就地申請並填寫選票。

亞利桑納州皮馬郡(Pima County)有85%的選票透過提前或郵寄方式送達，該郡選舉監督員加布里艾拉·卡薩雷斯-凱利(Gabriella Cázares-Kelly)則說，「我希望能告訴我的選民『別擔心』，但我沒辦法。」

佛羅里達州萊昂郡(Leon County)選務主管厄利(Mark Earley)則警告，新規定若付諸實行，「佛州將有數萬、數十萬選民被剝奪選舉權；就全美而言，肯定會有數百萬人受影響。」

不少州也鼓勵選民改用投票箱或親自到場投票，俄勒岡州務卿正向州議員申請經費增設選票投遞箱，盼民眾減少依賴郵寄。

選民則對該投票體制失去信心，加州維爾多馬市(Wildomar)的53歲選民洛里·吳(Lori Woo)說：「說實話，我不信任郵寄投票，也不信任現場投票。」

身為教師的洛里表示，她曾現場投過票，也投過郵寄票，但仍不確定選票是否都有被計入。

亞利桑納州83歲退休地質學者伯格(Antonio Bergier)則表示，不清楚家鄉是否設有投票箱，強調郵寄「是他們今年獲得我投下選票的唯一途徑。」