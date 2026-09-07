川普政府再上訴最高院 促期中選前限縮郵寄選票

川普政府不死心，周日再向最高法院提緊急上訴，要求允許聯邦限制郵寄選票。圖為賓州選民投下郵寄選票的資料照片。(美聯社)

川普 政府6日再度向最高法院提出上訴，要求在期中選舉前，允許對郵寄選票實施新的限制措施；不過，這次就算上訴成功，各州選務作業也早已趕不上期中選舉，北卡 羅來納州" rel="154663">北卡羅來納州 已開始郵寄選票，阿拉巴馬州將於9日起寄送，另有至少五個州將在13日當周跟進。

北卡已開跑 數州選票將寄出 選舉恐陷混亂

美聯社報導，各州陸續開始寄送郵寄選票之際，聯邦對於郵寄選票的法律攻防卻仍持續，這讓政府幾乎沒有時間對郵寄選票規則進行重大調整。

波士頓聯邦地區法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)本月初甫延長一項針對郵政部門的禁令，暫緩執行川普總統就11月大選所發布的相關行政命令。

司法部訟務次長沙爾(D. John Sauer)在提交給最高法院的文件中指出，「北卡羅來納州已開始郵寄選票，隨著禁令持續生效，更多州也將開始郵寄選票作業；阿拉巴馬州將於9日開始寄送，另有至少五個州將在13日當周跟進。」

沙爾強調，「選票信封一旦進入郵寄流程便無法追回，禁令每多持續一天，相關準備步驟便會淪為自願而非強制性質，導致困惑與混亂。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，這已經是川普政府第三度請求最高法院介入郵寄選票相關案件；最高法院先前雖然允許相關計畫繼續推進，但尚未就其合法性作出實質裁決。

這場攻防戰可能對今年攸關國會控制權的選舉產生重大影響，全美約33%選民以郵寄方式投票。

民主黨執政州與投票權團體皆主張，相關變革違憲；選舉官員則反映，目前剩餘的時間不足以修改相關機制，以符合美國郵政總局(USPS)的新規範，包括採用專屬條碼，以及必須將郵寄投票居民的姓名、地址與個人化條碼等資料登錄至線上系統。

部分州與地方選務官員也在法庭文件中指出，選票信封其實早已訂購並印製完成，難以臨時更動。

聯邦將這些限制措施定調為郵政監管權限內的常識性改革，沙爾表示，「簡單來說，解決被告無法遵循此規則的最佳辦法，就是立即核准對該命令的行政中止令，並在後續審查期間全面中止執行。」

沙爾解釋，「這會消除地方法院為該規則籠罩的不當不確定性，並向所有相關單位說明，遵守該規則不是一種選擇，而是必須立即執行、刻不容緩。」

文件強調，郵寄與缺席投票的資格認定仍依州法規定辦理，由州與地方官員決定哪些人具備投票資格、哪些選票符合計票條件，「郵政部門不會參與任何選民資格認定、選民名冊維護或計票作業」。