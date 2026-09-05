我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

川普期中選舉首筆獻金 捐了1000萬元給德州參議員候選人

編譯王曉伯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統捐了1000萬元給德州參議員候選人派克斯頓(左)做為競選經費，這是他在這...
川普總統捐了1000萬元給德州參議員候選人派克斯頓(左)做為競選經費，這是他在這次期中選舉首筆重要政治捐款。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川普總統捐了1000萬元給德州參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)做為競選經費，這是他在這次期中選舉首筆重要政治捐款。距離期中選舉投票只剩兩個月，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)文件顯示，川普目前手上擁有4億元的競選資金，共和黨人都在猜測他將如何使用這筆鉅款。

川普是透過其「讓美國再次偉大」組織(MAGA Inc.)的超級政治行動委員會(Super PAC)對現任德州檢察長派克斯頓捐款。派克斯頓目前正與民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)競爭，選情意外激烈。德州已經33年不曾出現過民主黨籍參議員。

根據5日提交給聯邦選舉委員會的文件顯示，這筆捐款包括500萬元用於投放針對塔拉里科的負面廣告，以及500萬元用於投放支持派克斯頓的正面廣告。這兩筆款項均交由政治媒體公司Del Ray Media Inc.用於電視和網路廣告。

川普的MAGA Inc.擁有4億美元的資金，與其關係密切的非營利組織「確保美國偉大」(Securing American Greatness)日前推出其首支全國性廣告。但是廣告的重點是川普本人，而非地方國會候選人，這引起一些候選人的憂慮，他們認為川普的廣告支出重點放在他個人身上，儘管他的名字不會出現在選票上。

不過川普在8月21表示，「我募集了很多資金，沒人知道具體數字，但我可以告訴你，大約是8億5000萬元。我會把其中很多錢，包括我自己的錢，花在我認為優秀的共和黨候選人身上。」

派克斯頓擔任德州檢察長期間一直飽受批評，在2023年因收賄、瀆職和漠視公務的指控而面臨彈劾審判，最終倖免於難。然而在審判期間，他的婚外情曝光，妻子隨即提出離婚。

在派克斯頓之前，川普總統唯一一筆捐款是給南卡羅來納州共和黨參議員候選人達琳·葛理漢(Lindsey Graham)的82萬7000元。達琳·葛理漢接替7月去世的哥哥林賽·葛理漢(Lindsey Graham)參議員席位，目前正在爭取連任。

精華 FAQ

  • 川普透過MAGA Inc.捐出1000萬元，資助德州檢察長、參議員候選人派克斯頓競選，這是他在本次期中選舉中的首筆重要政治捐款。

  • 文件顯示，這筆錢分成兩部分：500萬元用於針對塔拉里科的負面廣告，另500萬元用於支持派克斯頓的正面廣告，並交由Del Ray Media Inc.執行。

  • 因為川普手上握有4億元競選資金，外界一直好奇他會如何動用；但先前廣告重心偏向川普本人，也讓部分共和黨候選人擔心資源未優先投入地方選戰。

川普 德州 期中選舉

上一則

川普揚言加新關稅 日經濟產業部長：日美關稅協議「不變」

延伸閱讀

共和黨人擔心川普super PAC不為期中選舉注資 想把錢留著

共和黨人擔心川普super PAC不為期中選舉注資 想把錢留著
紅州票倉也反AI數據中心 德州聯邦參議員候選人提「反數據中心」

紅州票倉也反AI數據中心 德州聯邦參議員候選人提「反數據中心」
20個重量級金主 今年期中選舉累計捐款已達12億

20個重量級金主 今年期中選舉累計捐款已達12億
南卡共和黨參院初選前夕 MAGA出資82.7萬支持葛理漢妹妹

南卡共和黨參院初選前夕 MAGA出資82.7萬支持葛理漢妹妹

熱門新聞

美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

2026-09-02 21:30
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德在底特律演講。(路透)

種族歧視第二夫人 參議員候選人薩依德惹怒密州13萬選民

2026-08-30 10:13
川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

2026-09-02 13:13
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底