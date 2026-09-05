川普期中選舉首筆獻金 捐了1000萬元給德州參議員候選人

川普總統捐了1000萬元給德州參議員候選人派克斯頓(左)做為競選經費，這是他在這次期中選舉首筆重要政治捐款。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川普 總統捐了1000萬元給德州 參議員候選人派克斯頓(Ken Paxton)做為競選經費，這是他在這次期中選舉 首筆重要政治捐款。距離期中選舉投票只剩兩個月，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)文件顯示，川普目前手上擁有4億元的競選資金，共和黨人都在猜測他將如何使用這筆鉅款。

川普是透過其「讓美國再次偉大」組織(MAGA Inc.)的超級政治行動委員會(Super PAC)對現任德州檢察長派克斯頓捐款。派克斯頓目前正與民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)競爭，選情意外激烈。德州已經33年不曾出現過民主黨籍參議員。

根據5日提交給聯邦選舉委員會的文件顯示，這筆捐款包括500萬元用於投放針對塔拉里科的負面廣告，以及500萬元用於投放支持派克斯頓的正面廣告。這兩筆款項均交由政治媒體公司Del Ray Media Inc.用於電視和網路廣告。

川普的MAGA Inc.擁有4億美元的資金，與其關係密切的非營利組織「確保美國偉大」(Securing American Greatness)日前推出其首支全國性廣告。但是廣告的重點是川普本人，而非地方國會候選人，這引起一些候選人的憂慮，他們認為川普的廣告支出重點放在他個人身上，儘管他的名字不會出現在選票上。

不過川普在8月21表示，「我募集了很多資金，沒人知道具體數字，但我可以告訴你，大約是8億5000萬元。我會把其中很多錢，包括我自己的錢，花在我認為優秀的共和黨候選人身上。」

派克斯頓擔任德州檢察長期間一直飽受批評，在2023年因收賄、瀆職和漠視公務的指控而面臨彈劾審判，最終倖免於難。然而在審判期間，他的婚外情曝光，妻子隨即提出離婚。

在派克斯頓之前，川普總統唯一一筆捐款是給南卡羅來納州共和黨參議員候選人達琳·葛理漢(Lindsey Graham)的82萬7000元。達琳·葛理漢接替7月去世的哥哥林賽·葛理漢(Lindsey Graham)參議員席位，目前正在爭取連任。