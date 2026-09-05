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國防部副部長要換人？路透稱「白宮正審查人選」

中央社／華盛頓4日綜合外電
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國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg，左）與國防部長赫塞斯在五角大...
國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg，左）與國防部長赫塞斯在五角大廈。（路透）

數名消息人士告訴路透社，白宮已審查可能接替國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）的人選。這顯示五角大廈面臨異常頻繁的人事變遷之際，還可能有更多領導階層變動。

其中2名消息人士表示，審查工作6月就已啟動，包括與聯邦參議院資深議員商談，了解政府提名人選是否能獲得足夠支持、順利通過任命程序。1名消息人士透露，截至8月底，審查仍在進行。

3名消息人士表示，目前尚未決定撤換費恩柏格。他們並未說明白宮為何審查可能的接替人選，也未透露白宮正考慮哪些人選。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「這些所謂的匿名消息人士根本不知道自己在說什麼。」

她說：「川普總統肯定國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、副部長費恩柏格及整個國防部的工作；他們在史詩怒火行動（Operation Epic Fury）、絕對決心行動（Operation Absolute Resolve）及午夜之錘行動（Operation Midnight Hammer）的成功紀錄本身就足以說明一切。」她所指的是美軍在伊朗及委內瑞拉的軍事行動。

五角大廈也否認正進行撤換費恩柏格的程序。赫格塞斯透過聲明告訴路透社，費恩柏格獲得他「全力支持」、「不會離開」。

一旦費恩柏格離任，將成為該部門迄今層級最高的人事異動。他是美國私募股權公司「博龍資本管理公司」（Cerberus Capital Management）共同創辦人，也是支持川普競選總統的主要金主之一。赫格塞斯出任國防部長後，五角大廈已接連出現多名高層離職。

消息人士表示，陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）本周辭職，此前他與赫格塞斯數月來關係緊張。海軍部長費倫（John Phelan）以及數名陸軍高階將領近月也相繼離職。

精華 FAQ

  • 路透稱，白宮正在審查可能接替國防部副部長費恩柏格的人選，顯示五角大廈在近期頻繁人事變動之外，可能還會有更高層級的調整。

  • 白宮發言人否認匿名消息人士的說法，強調川普對赫格塞斯、費恩柏格及整個國防部工作都表示肯定，並未透露有撤換費恩柏格的決定。

  • 若費恩柏格離任，將成為該部門迄今層級最高的人事異動。他是川普的重要金主之一，而赫格塞斯上任後，五角大廈已接連出現多名高層離職。

白宮 國防部 五角大廈

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