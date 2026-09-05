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川普施壓要Fed降息 否則停止與「貿易逆差國」貿易

編譯易起宇／綜合報導
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川普總統4日揚言，聯準會若不降息，他就和美國的貿易逆差國停止貿易。圖為當天他撐傘...
川普總統4日揚言，聯準會若不降息，他就和美國的貿易逆差國停止貿易。圖為當天他撐傘登上空軍一號總統專機。(路透)

川普總統4日在自家社群平台Truth Social發文，呼籲聯準會降低利率，否則他將停止與美國存在貿易逆差的國家進行貿易。

川普4日發文表示：「剛剛發布的就業數據太好了，打破了所有人的預期(除了我的以外！)，8月就業人數增加16.2萬人。降低利率吧，因為美國的信用比不久之前好很多！一個強勁的國家意味著更低的利率，意味著更好的信用，就這麼簡單！」

「我們應該要擁有全世界最低的利率，就像過去那樣。如果沒有美國同意允許他們的龐大貿易順差(我們可以立即阻止這個情況)，他們就不再被視為金融菁英！降低利率吧，否則我將停止與和我們存在貿易逆差的國家從事貿易。美國最高法院在其荒謬且非常耗費公帑的關稅決定中已明確承認，『總統』有這麼做的絕對權力。這比關稅要好多了。聯邦準備理事會，以及其偉大的新領導人，必須要明智地展現愛國情操，這次要有所改變。高利率將會使美國處於一個極不公平的劣勢，而我絕不允許這件事發生！」

美國7月貿易逆差大幅擴大，創2025年初以來最高，主要反映電腦及其他科技設備進口激增。尤其值得注意的是，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。

精華 FAQ

  • 川普要求聯準會降低利率，認為強勁的美國應該擁有全世界最低利率；他還警告，若不降息，自己可能停止與貿易逆差國進行貿易。

  • 川普引用8月就業數據，稱新增16.2萬人且超出預期，主張美國信用已改善，因此利率應跟著下降，讓經濟與融資環境更有利。

  • 文章指出美國7月貿易逆差大幅擴大，創2025年初以來最高，主因是科技設備進口增加；其中對台灣逆差達207億美元，刷新歷史紀錄。

降息 川普 聯準會

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