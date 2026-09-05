北卡領頭… 各州郵寄選票開跑 法律戰添變數

北卡率全國之先，4日按時程寄出郵寄選票，但郵寄選票的法律爭議還需要等最高法院的大法官作出裁決。（美聯社）

各州開始將期中選舉的郵寄選票寄給選民，北卡 羅來納州4日是第一個領頭郵寄選票的州；阿拉巴馬州9日開始啟動郵寄流程；到9月中旬，所有州都必須向軍人和海外選民寄送選票。與此同時，因川普總統對郵寄選票設限而掀起的法律戰仍在進行中；有些州官員則提到，郵政服務相關改革導致選票被拒收率上升。這些事態發展，讓郵寄選票這種被全國三分之一選民使用的投票 方式蒙上陰影。

部分州官員：選票被拒收率上升 郵寄投票蒙陰影

北卡州選務官員坦承，有關行政命令和法庭訴訟，讓部分選民感到困惑。（美聯社）

美聯社報導，川普3月簽署行政命令試圖限制郵寄投票，要求各州透過線上入口網站向郵局提交合格選民名單，選票信封也須符合郵局新規定並包含條碼；川普這項命令已招致多起訴訟。美國最高法院上周做出有利川普的程序性裁決，但未對該案實質內容做出評判；川普政府3日再度就限制郵寄選票被法官擋下而上訴最高法院。

北卡州選舉委員會4日批准了郵寄選票新指南，幾小時後，這些選票就寄給了選民。新指南涉及委員會用來決定是否計入郵寄選票的標準，其中包括：若選票簽名與回郵信封上申請人姓名不符、回郵信封中若包含多張選票，選務官員均將視該選票無效；此外，只有近親或法定監護人才能代表選民親自遞送郵寄選票。

北卡州選務官員在持續推進工作之際坦承，有關行政命令和法庭訴訟的新聞報導，讓一些選民感到困惑。北卡州選舉委員會執行總監海耶斯(Sam Hayes)3日表示，在持續密切關注訴訟進展之際，選票將按計畫寄出，就算實施新限制措施，北卡州也已做好準備，確保選舉安全進行。

其他地方的選舉官員也警告選民，避免延誤寄回郵寄選票，但原因並非與川普試圖修改規則有關。他們指出，郵局處理郵件方式已發生變化，郵戳由遠距處理中心而非當地郵局加蓋，導致郵寄選票被拒數量激增。在許多州，只要郵戳日期不晚於投票日，即使在選舉日後幾天才收到郵寄選票，仍可以被計入。

各州也在法庭文件中，對川普要求的郵局新規疑慮詳加說明。紐約州一名官員表示，若要將選民加入新的入口網站，州政府及地方政府員工累計需要投入超過10年的工作量。加州另一名官員則表示，根據郵政總局的估算，若要為全州每一名選民逐一掃描選票，所需時間約為43年，凸顯各州目前面臨龐大的後勤與執行障礙。