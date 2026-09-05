我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

北卡領頭… 各州郵寄選票開跑 法律戰添變數

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北卡率全國之先，4日按時程寄出郵寄選票，但郵寄選票的法律爭議還需要等最高法院的大...
北卡率全國之先，4日按時程寄出郵寄選票，但郵寄選票的法律爭議還需要等最高法院的大法官作出裁決。（美聯社）

各州開始將期中選舉的郵寄選票寄給選民，北卡羅來納州4日是第一個領頭郵寄選票的州；阿拉巴馬州9日開始啟動郵寄流程；到9月中旬，所有州都必須向軍人和海外選民寄送選票。與此同時，因川普總統對郵寄選票設限而掀起的法律戰仍在進行中；有些州官員則提到，郵政服務相關改革導致選票被拒收率上升。這些事態發展，讓郵寄選票這種被全國三分之一選民使用的投票方式蒙上陰影。

部分州官員：選票被拒收率上升 郵寄投票蒙陰影

北卡州選務官員坦承，有關行政命令和法庭訴訟，讓部分選民感到困惑。（美聯社）
北卡州選務官員坦承，有關行政命令和法庭訴訟，讓部分選民感到困惑。（美聯社）

美聯社報導，川普3月簽署行政命令試圖限制郵寄投票，要求各州透過線上入口網站向郵局提交合格選民名單，選票信封也須符合郵局新規定並包含條碼；川普這項命令已招致多起訴訟。美國最高法院上周做出有利川普的程序性裁決，但未對該案實質內容做出評判；川普政府3日再度就限制郵寄選票被法官擋下而上訴最高法院。

北卡州選舉委員會4日批准了郵寄選票新指南，幾小時後，這些選票就寄給了選民。新指南涉及委員會用來決定是否計入郵寄選票的標準，其中包括：若選票簽名與回郵信封上申請人姓名不符、回郵信封中若包含多張選票，選務官員均將視該選票無效；此外，只有近親或法定監護人才能代表選民親自遞送郵寄選票。

北卡州選務官員在持續推進工作之際坦承，有關行政命令和法庭訴訟的新聞報導，讓一些選民感到困惑。北卡州選舉委員會執行總監海耶斯(Sam Hayes)3日表示，在持續密切關注訴訟進展之際，選票將按計畫寄出，就算實施新限制措施，北卡州也已做好準備，確保選舉安全進行。

其他地方的選舉官員也警告選民，避免延誤寄回郵寄選票，但原因並非與川普試圖修改規則有關。他們指出，郵局處理郵件方式已發生變化，郵戳由遠距處理中心而非當地郵局加蓋，導致郵寄選票被拒數量激增。在許多州，只要郵戳日期不晚於投票日，即使在選舉日後幾天才收到郵寄選票，仍可以被計入。

各州也在法庭文件中，對川普要求的郵局新規疑慮詳加說明。紐約州一名官員表示，若要將選民加入新的入口網站，州政府及地方政府員工累計需要投入超過10年的工作量。加州另一名官員則表示，根據郵政總局的估算，若要為全州每一名選民逐一掃描選票，所需時間約為43年，凸顯各州目前面臨龐大的後勤與執行障礙。

精華 FAQ

  • 北卡羅來納州4日率先啟動郵寄選票寄發作業，成為全美第一個領頭寄出期中選票的州，之後阿拉巴馬州也在9日跟進。

  • 命令要求各州透過線上入口網站提交合格選民名單，選票信封還要符合郵局新規並附條碼。此舉已引發多起訴訟，且持續受到法院審理。

  • 官員指出，郵局改由遠距處理中心加蓋郵戳，導致部分郵寄選票被拒收的數量上升；同時，若要配合新規逐一掃描或建置系統，各州還面臨極高的後勤成本。

北卡 北卡羅來納州 投票

上一則

就業太強Fed升息聲起 川普放話：不降息 就不跟貿易逆差國做生意

下一則

紐時揭「美軍彈藥庫」存告急 川普政府查洩密 測謊軍方高層

延伸閱讀

郵寄選票法律戰川普上訴至最高法院 波士頓聯邦地區法官質疑新規「像實驗」

郵寄選票法律戰川普上訴至最高法院 波士頓聯邦地區法官質疑新規「像實驗」
吹哨者：郵局趕期中選舉推新系統 數百萬選票恐無法送達

吹哨者：郵局趕期中選舉推新系統 數百萬選票恐無法送達
巴洛阿圖學區候選人選票資格遭挑戰 選務處反對臨時修改

巴洛阿圖學區候選人選票資格遭挑戰 選務處反對臨時修改
調查報告：期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨

調查報告：期中選舉9成亞太裔擬投票 6成挺民主黨

熱門新聞

美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

2026-09-02 21:30
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。（美聯社）

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

2026-08-28 16:55
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德在底特律演講。(路透)

種族歧視第二夫人 參議員候選人薩依德惹怒密州13萬選民

2026-08-30 10:13
川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

2026-09-02 13:13

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」